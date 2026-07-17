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Las defensas antiaéreas rusas derriban 243 drones ucranianos en una decena de regiones

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Moscú, 17 jul (EFE).- Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron la noche de este jueves 243 drones ucranianos en once regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.

Según el parte de guerra matutino, los aparatos no tripulados enemigos golpearon las regiones fronterizas de Bélgorod, Kursk y Briansk, y otras como Tula, conocida por su industria militar.

También atacaron con drones de ala fija las regiones sureñas de Krasnodar o Rostov, las más castigadas por Kiev en su intento de reducir la producción de las refinerías en la retaguardia rusa.

A su vez, Defensa informó por cuarta jornada consecutiva de ataques con misiles y drones contra los puertos ucranianos de Odesa y Chornomorsk, situados en el mar Negro.

Moscú asegura haber alcanzado dos factorías de fabricación y ensamblaje de drones ucranianos, terminales y depósitos de combustible, además de una lancha de guardacostas.

El Kremlin ha pedido a Ucrania decisiones "responsables" para poner fin a la guerra tras la remodelación en el gobierno del país vecino, que nombró el jueves a unos nuevos primer ministro y titular de Defensa.

"En Kiev conocen muy bien cuáles son las decisiones que hay que tomar. Para nosotros lo importante es que allí aparezcan esas personas", aseguró Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en alusión a la demanda de que el ejército ucraniano abandone todo el Donbás. EFE

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