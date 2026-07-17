Agencias

El Nikkei cae un 4,03 % al cierre lastrado por las tecnológicas

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Tokio, 17 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 4,03 % al cierre de la sesión de este viernes, lastrado por el desplome del 16,1 % de Kioxia y las bajadas de otras compañías tecnológicas, ante los temores a una burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA).

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, cayó 2.694,42 puntos, hasta situarse en 64.141,12 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, también bajó un 2,72 %, o 109,58 puntos, hasta los 3.919,21 enteros. EFE

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Viernes, 17 de julio de 2026 (07.00 GMT)

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