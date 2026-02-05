Irán incauta dos barcos de bandera extranjera sospechosas de contrabando de combustible en el golfo Pérsico

Según declaraciones difundidas por la cadena de televisión IRIB, ambas embarcaciones formaban parte de una red que operaba desde hace meses en el golfo Pérsico con el fin de transportar de manera ilegal combustible fuera de Irán, en un contexto de incremento de las actividades ilícitas detectadas en la región. Las fuerzas de la Armada de la Guardia Revolucionaria informaron que los tripulantes, quince personas de nacionalidad extranjera, quedaron bajo custodia y ahora enfrentan procedimientos legales por parte de las autoridades iraníes.

De acuerdo con la información proporcionada por IRIB y recopilada por diversos medios internacionales, las fuerzas iraníes confiscaron más de un millón de litros de combustible que eran desplazados a bordo de los dos barcos de bandera extranjera. La incautación tuvo lugar dentro del marco de las operaciones de vigilancia intensificadas en el golfo Pérsico, una de las vías de tránsito marítimo más importantes para el comercio global de hidrocarburos, donde Irán sostiene una política estricta para combatir el contrabando de combustibles y garantizar el cumplimiento de las normativas marítimas.

El medio IRIB reportó que las autoridades identificaron y abordaron las embarcaciones durante una operación de control en aguas internacionales, en coordinación con otros estamentos de seguridad marítima iraníes. Los barcos, según la cobertura de IRIB, habían evadido los controles previos y formaban parte de actividades ilegales documentadas en semanas recientes, en las que se observó un repunte en el uso del golfo Pérsico para el tráfico de hidrocarburos fuera de los canales oficiales.

Irán realiza de manera periódica incautaciones de barcos sospechosos de contrabando en sus aguas y en el estrecho de Ormuz, como parte de sus esfuerzos para frenar la salida no autorizada de recursos energéticos. Tal como publicó IRIB, desde hace años la Armada de la Guardia Revolucionaria sostiene operaciones regulares en la región, argumentando que dichos actos violan la regulación marítima y afectan la seguridad económica del país. Las autoridades señaladas por IRIB recordaron que esta vía constituye una de las principales rutas comerciales del planeta, y que el control de los movimientos navales resulta esencial para evitar la elusión de sanciones económicas y salvaguardar el abastecimiento interno.

El reporte de IRIB puntualizó que no se han difundido los nombres de los detenidos ni las banderas concretas bajo las cuales navegaban los barcos incautados, aunque enfatizó que los implicados carecían de los permisos requeridos y su detención corresponde a la política nacional contra el tráfico ilícito. El combustible confiscado y las dos embarcaciones quedaron bajo custodia de las fuerzas de seguridad marítima iraníes, mientras las autoridades inician los procesos de investigación y judicialización correspondientes, explicó IRIB.

En años recientes, tal como ha informado la cadena iraní, el número de operaciones destinadas a interceptar y neutralizar redes de contrabando en el golfo Pérsico se incrementó debido a la presión económica sobre Irán y la consecuente expansión de actividades ilegales asociadas al comercio de combustible. Las autoridades estatales insisten en que estas acciones buscan preservar el cumplimiento de las leyes nacionales y proteger los recursos económicos del país frente a la pérdida de ingresos originada por las exportaciones clandestinas.

La intervención de la Armada de la Guardia Revolucionaria se enmarca en la vigilancia constante del golfo Pérsico y el monitoreo a las rutas marítimas utilizadas tradicionalmente para el tránsito de petróleo desde la región hacia otros mercados, señalaron los periodistas de IRIB. Las fuerzas navales confirmaron que llevan adelante patrullas para garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones en aguas iraníes, focalizando su atención en embarcaciones que puedan estar implicadas en la evasión de sanciones o eludir regulaciones impuestas por el gobierno de Teherán.

Según datos publicados por IRIB, Irán acumula decenas de incautaciones de navíos en los últimos años, casi siempre bajo cargos de violación a la normativa marítima y tráfico ilícito de combustible. La última operación refuerza la advertencia de las autoridades respecto a la vigilancia intensiva sobre el tránsito en el golfo Pérsico, una zona estratégica cuya estabilidad resulta de interés tanto para Irán como para las economías globales dependientes del suministro energético a través de la región.