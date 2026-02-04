El hijo del duque de Sevilla, Francisco de Borbón, detenido por su presunta implicación en una trama de narcotráfico

Francisco de Borbón, hijo menor del duque de Sevilla, Francisco de Borbón y Escasany -primo del Rey Juan Carlos- y de la princesa Beatrice von Hardenberg Zu Fürstenberg -ambos fallecidos respectivamente en 2025 y 2020- ha sido detenido por su presunta implicación en una red de blanqueo en el marco de la trama investigada desde 2024 por la Audiencia Nacional del inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a quien se le encontraron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su casa.

Una noticia adelantada por 'El País', que apunta que el hermano de Olivia de Borbón estaría presuntamente vinculado a la parte de la investigación relativa al blanqueo de capitales mediante una empresa de criptomonedas con sede en Irlanda encabezada por el supuesto narcopolicía Óscar Sánchez Gil, e Ignacio Torán, presunto capo de la droga.

Tal y como apunta el citado periódico, el hijo del duque de Sevilla -que habría sido detenido junto a otras tres personas-, figuraría presuntamente en el registro oficial de Irlanda como uno de los fundadores de ET Finetch Europe, una sociedad que se dedicaría a las criptomonedas y en la que se albergarían 20 millones de dólares en diferentes monedas virtuales.

Además, la organización de narcotráfico con la que se relacionaría a Francisco de Borbón introdujo en el Puerto de Algeciras (Cádiz) el mayor alijo de cocaína incautado en nuestro país: 13 toneladas que en el mercado tendrían un valor de entre 400 y 700 millones de euros

Una detención de la que Olivia de Borbón no tendría ni idea y de la que se habría quedado absolutamente en 'shock', como ha confesado en declaraciones a ¡Hola!. Los hermanos estarían distanciados a causa de su disputa por el ducado de Sevilla, que la socialité reclamó oficialmente como primogénita tras el fallecimiento de su padre en mayo de 2025.