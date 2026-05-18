EAU recibe el apoyo de varios de sus aliados regionales tras el ataque con dron cerca de una central nuclear

Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha recibido este domingo el apoyo de la mayor parte de sus aliados árabes tras el ataque con drones que ha provocado un incendio en un generador que alimentaba a la central nuclear de Baraká, en la región de Al Dafra que constituye la mayor parte del oeste del país.

El ministro de Exteriores, Abdulá bin Zayed, ha mantenido conversaciones telefónicas con los ministros de Exteriores de Qatar, Jordania, Arabia Saudí, Kuwait, Marruecos, Egipto y Bahréin, todas ellas centradas en "las repercusiones del ataque terrorista no provocado", según ha recogido su propia cartera en redes sociales.

PUBLICIDAD

Todos ellos, a excepción de Marruecos, se han hecho eco de la llamada, en la que los correspondientes jefes de Exteriores han manifestado su apoyo a Abu Dabi frente a los ataques en su contra, de los cuales no se ha atribuido un responsable concreto hasta el momento.

Con todo, el asesor presidencial emiratí Anwar Gargash, ministro de Exteriores entre 2008 y 2021, ha atribuido el lanzamiento de drones a un atacante "principal o uno de sus aliados", en lo que podría aludir a las organizaciones proiraníes o aliadas de Teherán en la región, como lo son las iraquíes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --entre las cuales destacan grupos como Kataib Hezbolá--.

PUBLICIDAD

Lo ha hecho en un mensaje en redes en el que ha denunciado "una peligrosa escalada y un capítulo oscuro que viola todas las leyes y normas internacionales, demostrando un desprecio criminal por la vida de los civiles en Emiratos Árabes Unidos y la región circundante". "Esta reprobable escalada reafirma la naturaleza de los desafíos que enfrenta la región al hacer frente a las fuerzas del mal, el caos y el sabotaje", ha agregado.