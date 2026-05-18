Agencias

El Kospi surcoreano se hunde más de 3 % ante posible paro en Samsung y tensión en Irán

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Seúl, 18 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundía más de 3 % en la apertura de este lunes, ante un posible paro en Samsung esta semana y las continuas incertidumbres sobre el conflicto en Oriente Medio.

Tras los primeros veinte minutos de operaciones, el indicador perdía un 3,07 %, o 229,85 puntos, hasta las 7.263,33 unidades. En la sesión anterior, el Kospi se desplomó un 5,68 %.

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Unos minutos antes, el Kospi alcanzó a caer más del 5 %, lo que provocó que el operador de la Bolsa surcoreana activara un 'sidecar' de venta, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas, durante cinco minutos. EFE

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