Patrimonio Nacional reabre el Museo de Falúas Reales de Aranjuez tras la restauración de seis falúas

Patrimonio Nacional ha reabierto este martes el Museo de Falúas Reales de Aranjuez, tras la restauración de las seis embarcaciones que integran esta colección.

La intervención, que ha supuesto una inversión de 110.000 euros, se ha hecho con el objetivo de recuperar el "esplendor" de las falúas y mostrarlas en condiciones óptimas de estabilidad y lectura histórica.

El Museo de Falúas Reales, construido según el proyecto del arquitecto Ramón Andrada en 1963, alberga embarcaciones pertenecientes a Patrimonio Nacional, procedentes de las fiestas y naumaquias que se celebraban en los estanques y ríos de los palacios reales.

No es la primera vez que se intervienen estas piezas, a lo largo del tiempo, han sido objeto de diversas actuaciones debido a su uso histórico y a la complejidad de sus materiales.

Concretamente, la actuación desarrollada por Patrimonio Nacional durante los últimos nueve meses ha abordado la restauración de cada una de las falúas como obras de arte únicas, siguiendo los criterios establecidos por los organismos internacionales en materia de conservación.

"Los trabajos se han realizado con pleno respeto a los materiales originales y bajo el principio de reversibilidad de los tratamientos aplicados", explican.