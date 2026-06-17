Google lleva a la muñeca las actualizaciones en tiempo real y el control de dispositivos conectados con WearOS 7

Google ha lanzado el sistemas operativo para relojes WearOS 7, que llega con nuevas funciones para quienes utilizan estos dispositivos las 24 horas del día, como las actualizaciones en tiempo real y control de dispositivos conectados.

WearOS 7 ha empezado a implementarse para los dispositivos Pixel Watch compatibles con tres novedades, aunque las funciones de Gemini Intelligence llegarán a finales de año a los modelos seleccionados junto con el lenguaje de diseño Neural Expressive de Gemini, como informa en un comunicado compartido en su web.

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Esta actualización del sistema operativo extiende al 'smartwatch' las actualizaciones en vivo de Android, que permite seguir en tiempo real información relacionada con un pedido de comida o el progreso de un entrenamiento.

También convierte el reloj en un centro de control de otros dispositivos conectados, como los auriculares o las gafas inteligentes, además de facilitar la gestión del contenido multimedia que se reproduce en los auriculares y los altavoces.

A ello se suman optimizaciones energéticas que permiten sacarle más provecho a cada carga del dispositivo, de tal forma que un usuario con un reloj con Wear OS 7 podrán notar una mejora en la duración de la batería de hasta el 10 por ciento respecto de Wear OS 6.

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En lo que respecta a Gemini Intelligence, los relojes con Wear OS 7 seleccionados recibirán a finales de año funciones como 'Create My Widget', para crear paneles personalizados con lenguaje natural.

Además, Gemini podrá gestionar tareas a través de la automatización de aplicaciones, para realizar reservas o pedir comida a domicilio desde la muñeca.