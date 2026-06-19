Burnham, el carismático "Rey del Norte" que busca salvar al laborismo de la deriva

Viviana García

Londres, 19 jun (EFE).- El carismático alcalde de Mánchester, Andy Burnham, apodado el "Rey del Norte" por su habilidad para imponer su autoridad frente al Gobierno central de la capital británica, busca sustituir al debilitado primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y salvar al Partido Laborista de la deriva.

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Burnham, de 56 años, consiguió entrar como diputado laborista en el Parlamento británico tras ganar el escaño de Makerfield en las elecciones parciales celebradas el jueves en esta circunscripción del noroeste de Inglaterra, lo que le abre la puerta para desafiar el liderazgo de Starmer y forzar unos comicios primarios en su partido.

Para allanar su camino al Parlamento, Josh Simons, que era el diputado por Makerfield, presentó el mes pasado su dimisión a fin de que Burnham pudiera presentarse como candidato.

Burnham, actualmente el más popular en las filas laboristas, construyó su autoridad desde Mánchester, donde aplicó una serie de medidas populares, como la recuperación del control público de los autobuses locales, así como el apoyo a un modelo económico intervencionista donde el sector público lidere la inversión.

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Del ala moderada de la izquierda laborista, Burnham se hizo más popular cuando desde la alcaldía desafió abiertamente las restricciones de la pandemia impuestas por el exprimer ministro británico conservador Boris Johnson.

Además, llegó a acusar abiertamente al Gobierno de Londres de tratar al norte de Inglaterra con "desprecio" al dejarles como si fueran "ciudadanos de segunda clase", por la cancelación, por ejemplo, del tramo norte del tren de alta velocidad HS2.

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Mientras el Gobierno laborista caía en las encuestas, Burham se convertía en el político laborista más popular del Reino Unido, en parte por su buena oratoria y su capacidad para conectar con la gente, pero también por saber ponerse firme ante el histórico resentimiento del norte de Inglaterra hacia el centralismo de Londres.

Nacido en la localidad de Aintree, un suburbio de la ciudad de Liverpool, el 7 de enero de 1970, Burnham nació en el seno de una familia católica de origen obrero. Tras estudiar en un colegio católico en Newton-le-Willow, en el noroeste de Inglaterra, estudió Inglés en la Universidad de Cambridge.

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Cuando tenía apenas 15 años, decidió unirse al Partido Laborista tras admitir que las famosas huelgas de los mineros (1984-85), en tiempos de la conservadora Margaret Thatcher, lo habían marcado de sobremanera al ser testigo desde corta edad del devastador impacto que el cierre de las minas tenía en la industria del carbón.

El paro se aceleró durante los años de Thatcher hasta alcanzar en 1984 a 3,3 millones de personas, frente a los 1,5 millones en 1979.

A medida que ganaba influencia en el partido, Burnham consiguió ser candidato por la circunscripción inglesa de Leigh y ganar su escaño en 2001, cuando estaba en el poder Tony Blair.

Joven promesa del llamado Nuevo Laborismo apoyado por Blair, tuvo varios cargos. Ocupó la secretaría del Tesoro, fue después ministro de Cultura y Deporte y más tarde de Sanidad.

Tras la derrota del laborismo en las elecciones generales de 2010, Burnham sufrió la amargura de la derrota en dos encarnizadas batallas por el liderazgo de la formación en 2010 y 2015.

Los medios y algunos miembros del partido dieron por muerta la carrera política de Burnham cuando decidió abandonar el mundo de Westminster para centrarse en la política local de Mánchester.

Así, se hizo con la alcaldía de la populosa ciudad del norte inglés el 8 de mayo de 2017, desde donde construyó una reputación de buen gestor y popular entre sus correligionarios.

Desde el mundo de Westminster, el hormiguero de intrigas, pactos verbales y rumores, eran cada vez más los diputados laboristas que clamaban el retorno de Burnham a la primera fila de la política del Reino Unido para salvar al partido, después de la calamitosa derrota sufrida por la formación en los comicios locales ingleses y regionales de Escocia y Gales celebrados el 7 de mayo, en los que avanzó el partido popular de derechas Reform UK. EFE

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