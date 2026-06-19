China fija un arancel del 55 % a ternera australiana después de que agotase su cuota anual

Pekín, 19 jun (EFE).- China impondrá desde este sábado un arancel adicional del 55 % a las importaciones de ternera procedentes de Australia, después de que los envíos de ese país agotaran la cuota anual fijada por Pekín, informó este viernes el Ministerio chino de Comercio.

Las importaciones de ternera australiana alcanzaron esta semana el 100 % de la cuota específica asignada a ese país, según un aviso publicado por la cartera comercial.

China aplica desde el 1 de enero de 2026 medidas de protección sobre la ternera importada, con cuotas por país y un arancel adicional del 55 % para los envíos que superen los volúmenes establecidos.

La investigación que dio lugar a la medida fue abierta en diciembre de 2024 y concluyó que el aumento de las importaciones de carne de vacuno causó un "daño grave" a la industria nacional, según el Ministerio de Comercio.

El sistema afecta a grandes proveedores como Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, y fija para 2026 una cuota total de 2,69 millones de toneladas para los países afectados por las medidas de protección impuestas por Pekín, según datos recopilados por la prensa local.

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El aviso publicado este viernes llega después de que Comercio advirtiera este mes de que las importaciones de ternera australiana habían alcanzado el 90 % de su cuota anual y se acercaban al nivel que activaría el arancel adicional.

El Ministerio ya había emitido en mayo un aviso similar sobre Brasil, al señalar que sus envíos de ternera habían alcanzado el 50 % de la cuota anual un día antes.

El anuncio toca un sector sensible en la relación entre China y el país oceánico: en diciembre de 2024, Australia afirmó que Pekín había eliminado las últimas restricciones que pesaban sobre su carne de vacuno, al permitir de nuevo las compras procedentes de dos mataderos que seguían afectados por vetos anteriores.

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China había impuesto desde 2020 vetos y aranceles a productos australianos como el carbón, la cebada, el vino, la carne vacuna o la langosta, después de que el anterior Gobierno australiano impulsara una investigación independiente sobre el origen de la covid-19.

Desde la llegada al poder del laborista Anthony Albanese en 2022, ambos países han retomado los contactos de alto nivel y Pekín ha ido levantando restricciones comerciales, aunque persisten fricciones en ámbitos como el Indopacífico, Taiwán, la ciberseguridad y la influencia china en el Pacífico. EFE

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