Jon Uriarte: "Ernesto Valverde es la persona idónea para sacarnos de esta situación, a día de hoy"

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, expuso este martes que el equipo se encuentra solo a tres puntos de la zona de descenso y ha acumulado únicamente 16 puntos en los últimos 59 posibles, incluyendo solo dos puntos en las últimas seis jornadas. Según informó Europa Press, Uriarte participó en una rueda de prensa para analizar la marcha de la temporada y enfatizó que el principal objetivo ahora es revertir la actual dinámica negativa en la clasificación.

El mandatario rojiblanco destacó que Ernesto Valverde, actual entrenador, cuenta con toda la confianza del club en este momento. “Ernesto Valverde es la persona idónea para sacarnos de esta situación, a día de hoy”, señaló Uriarte, quien recalcó, según reportó Europa Press, que tanto el club como la plantilla consideran que la experiencia y el conocimiento de Valverde sobre el plantel son adecuados para afrontar este periodo de crisis. Uriarte reconoció que los resultados recientes han dejado al equipo lejos de sus metas iniciales. “Estamos lejos de los objetivos que nos marcamos al principio de temporada”, declaró el presidente, insistiendo en que la reacción debe ser inmediata y decidida para mejorar la posición en la liga.

Sobre la figura de Valverde, Uriarte argumentó que posee extensa trayectoria profesional y que ha enfrentado situaciones adversas en el pasado. “Es uno de los mejores entrenadores de la liga por su amplia experiencia afrontando situaciones malas como la que estamos viviendo en el Athletic. Tiene un conocimiento profundo de la plantilla”, detalló el presidente, según consignó Europa Press. Uriarte subrayó también la energía del entrenador, asegurando que los futbolistas apoyan plenamente su trabajo y que confían “a ciegas” en su capacidad para cambiar el rumbo del equipo.

Uriarte, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, expresó que la máxima prioridad es abandonar la actual espiral negativa. En su intervención, señaló la urgencia de sumar 42 puntos lo antes posible, indicando que el club y sus integrantes deben esforzarse plenamente para alcanzar los objetivos a corto plazo. Recalcó que la plantilla ha competido en temporadas anteriores incluso a pesar de bajas importantes y frente a rivales de peso, lo que, en su opinión, demuestra que el grupo tiene capacidad para revertir la situación. “Tenemos una plantilla competitiva y que está preparada para dar la vuelta a esta situación”, afirmó.

Por su parte, el director deportivo Mikel González se refirió al estado físico de Nico Williams, internacional español y pieza clave del equipo. Según indicó Europa Press, González aseguró que Williams mantiene su compromiso prioritario con el Athletic Club, por encima de sus aspiraciones en la selección nacional. González explicó las dificultades que ha presentado la pubalgia crónica que afecta al futbolista, aclarando que tras una mejoría en verano, sufrió una nueva lesión en septiembre durante su participación con la selección. El jugador ha disputado varios encuentros sin encontrarse plenamente recuperado, lo que ha supuesto restricciones en su rendimiento.

Sobre el tratamiento seguido por Williams, González indicó a Europa Press que el club ha optado por diferentes procedimientos para mantener al futbolista disponible en la medida de lo posible. También reveló que no se ha optado por una intervención quirúrgica, ya que no representa una solución definitiva y podría implicar una pérdida de velocidad y aceleración, además de un periodo de recuperación de entre tres y seis meses. En caso de que las terapias actuales no resulten efectivas, el club evalúa la posibilidad de detener su participación unas semanas para centrarse en el fortalecimiento de la zona afectada.

El balance expuesto por la directiva busca mostrar el respaldo institucional a la plantilla y al cuerpo técnico en medio de una etapa que, según reconocen desde la dirigencia y recoge Europa Press, presenta retos considerables. La confianza depositada en la experiencia de Valverde y la competitividad de los futbolistas son los pilares con los que la entidad pretende enfrentar la actual coyuntura de resultados adversos y cambiar la trayectoria en la liga.