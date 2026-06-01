Rappi paga utilidades a casi 30 % de sus repartidores en México tras reforma laboral

Ciudad de México, 1 jun (EFE).- La plataforma de reparto Rappi anunció este lunes que cerca del 30 % de los repartidores independientes afiliados a la aplicación recibirá el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) correspondiente a 2025.

La compañía afirmó en un comunicado que el pago se realizará conforme a la legislación laboral mexicana, a seis meses de la implementación de la reforma laboral para plataformas digitales, que reconoce este beneficio para quienes hayan acumulado más de 288 horas de tiempo efectivamente laborado desde la entrada en vigor de la reforma, en junio de 2025.

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Rappi sostuvo que esta medida la coloca como la única plataforma de reparto a domicilio que realizará el pago de utilidades a repartidores bajo las condiciones previstas en la nueva regulación laboral del sector, una prestación obligatoria en México, donde las empresas reparten un porcentaje de sus beneficios netos anuales entre sus empleados.

“En Rappi reconocemos que los repartidores son el motor de nuestra operación. El hecho de que una parte de nuestra flota activa reciba utilidades no solo es un acto de justicia económica, sino también un reflejo de la madurez y evolución que ha alcanzado nuestro negocio”, dijo Isabella Mariño Rivera, directora de Asuntos Públicos de Rappi México.

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La directiva añadió que la empresa busca que su comunidad de repartidores “crezca” junto con la plataforma y consideró que este beneficio es “una prueba tangible” de ese compromiso.

De acuerdo con la compañía, el periodo tomado como referencia para este pago comprende desde junio de 2025, cuando comenzó a aplicarse la reforma laboral para plataformas digitales en México.

Rappi informó que el anuncio fue comunicado a los repartidores mediante canales oficiales internos y que la distribución de los recursos se realizará de manera directa y transparente a la cuenta registrada por cada repartidor en la plataforma Soy Rappi, en la fecha establecida por ley.

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La empresa aseguró que con esta decisión se alinea con las normas laborales vigentes y busca establecer nuevos estándares en el sector tecnológico y de entrega a domicilio.

La reforma laboral para plataformas digitales abrió un nuevo marco de derechos y obligaciones para empresas y trabajadores vinculados a aplicaciones, entre ellos el reconocimiento de prestaciones para quienes cumplan determinados criterios de tiempo laborado y la posibilidad de acceder a la seguridad social.

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Fundada en 2015, Rappi se define como una superaplicación latinoamericana presente en nueve países y más de 400 ciudades de la región.

En México opera en 115 ciudades, según los datos difundidos por la compañía.