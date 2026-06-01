Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 1 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,86 quetzales, lo que representa una disminución del -0,26% en comparación con el precio de cierre anterior de 8,89 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,2%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,58%.

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 14,27%, por debajo de la volatilidad de referencia del 20,1%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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