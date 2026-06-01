Socialdemócrata Frederiksen anuncia acuerdo para Gobierno de centroizquierda en Dinamarca

Copenhague, 1 jun (EFE).- La primera ministra en funciones de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, anunció este lunes un acuerdo para formar un Gobierno en minoría de centroizquierda, después de unas negociaciones récord en la historia de este país.

Frederiksen, que gobernará por tercera legislatura consecutiva, encabezará un Ejecutivo junto con el Partido Socialista Popular, el centrista Los Moderados y el Partido Radical Liberal, que suma 82 de los 179 escaños del Parlamento, pero que contaría con el respaldo externo de al menos la rojiverde Lista Unitaria, suficiente para tener la mayoría en la Cámara.

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"Le he comunicado que, después de unas largas negociaciones, se puede formar gobierno", dijo Frederiksen tras visitar en Odense (centro) al rey Federico X en el barco real Dannebrog, en el que realiza durante estos días su tradicional crucero de verano por la costa danesa.

La líder socialdemócrata no quiso especificar los contenidos del acuerdo, de los que informará mañana, y comunicó que el nuevo Gobierno será presentado este miércoles.

El anuncio llega más de dos meses después de las elecciones legislativas del 24 de marzo, y al superar ampliamente el anterior récord de 42 días de negociaciones en 2022; y de dos intentos fracasados previos para consensuar un gobierno, uno de Frederiksen y otro del líder del Partido Liberal, Troels Lund Poulsen.

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El complejo y fragmentado panorama político -con hasta doce partidos con representación parlamentaria y el hecho de que ningún bloque político tenga mayoría- ha dificultado las negociaciones, en las que Los Moderados han ejercido como árbitro, decantándose finalmente por apoyar un Ejecutivo de centroizquierda.

El Partido Socialdemócrata fue el más votado en los más recientes comicios con el 21,9 %, si bien cosechó el peor resultado en un siglo; por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5 %, y el Partido Liberal, con el 10,2 %, las peores cifras en su historia.

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Tras una primera legislatura gobernando en minoría, con el apoyo del resto del bloque de izquierda, Frederiksen encabezó entre 2022 y 2026 un Gobierno con el Partido Liberal y Los Moderados, una fórmula inédita en la política danesa, pero que ahora no cuenta con el apoyo parlamentario necesario. EFE