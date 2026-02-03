Crónica del Panathinaikos - Real Madrid: 82-81

Una jugada individual de Jerian Grant marcó la diferencia en Atenas y representó el desenlace de un partido que mantuvo las aspiraciones clasificatorias del Panathinaikos al mismo nivel que las del Real Madrid. Según informó el medio responsable de la crónica, el equipo griego se impuso por 82-81 al conjunto blanco, en un cruce perteneciente a la jornada 26 de la fase regular de la Euroliga, disputado ante 18.999 asistentes en el Telekom Center.

En la recta final del encuentro, el Panathinaikos logró revertir una desventaja significativa. Un lanzamiento ganador de Grant a pocos segundos de la bocina selló la victoria para los atenienses, quienes igualaron así el récord de balance de los españoles, con 16 triunfos y 10 derrotas, ambos equipos posicionados en la franja que separa el acceso a los playoffs de los puestos de play-in, de acuerdo con los datos consignados en la crónica fuente.

El desarrollo del partido mostró un comienzo prometedor para el Real Madrid. Desde el perímetro, Mario Hezonja lideró las acciones ofensivas en los primeros compases. T.J. Shorts respondió para el conjunto griego, asumiendo la organización y procurando mantener la producción local. Juancho Hernangómez apostó a los lanzamientos de larga distancia descontando puntos, pero Facundo Campazzo reaccionó rápidamente para el Real Madrid. El acierto exterior de Alberto Abalde colocó el marcador en 11-22, lo que duplicó la puntuación del Panathinaikos a poco menos de tres minutos del cierre del primer cuarto.

La estructura ofensiva del Panathinaikos se apoyó en Cedi Osman en el poste bajo y en la experiencia de Kostas Sloukas, quien asumió la dirección tras una gestión alternada de Shorts, aunque sin conseguir inquietar en exceso a la defensa madridista. Del lado visitante, el técnico incorporó a Alex Len y Gabriele Procida para ofrecer alternativas a la rotación, extendiendo minutos de protagonismo a jugadores como Andrés Feliz y Sergio Llull, quienes complementaron el juego interior y exterior según la cobertura del medio original.

Kostas Sloukas fue el encargado de reducir la distancia, firmando dos acciones consecutivas y situando el tanteador en 29-35 a falta de poco más de tres minutos para llegar al descanso. Tanto él como Shorts protagonizaron jugadas que forzaron faltas y tiros libres, aunque algunas de sus insinuaciones al triple no obtuvieron sanción arbitral, según detalló la información publicada. Nuevas faltas y una técnica por protestar le fueron señaladas a Sloukas, frenando el ritmo del Panathinaikos y permitiendo que el Real Madrid se fuera al descanso liderando 36-44.

La reanudación modificó el ritmo. El técnico local, Ergin Ataman, generó un cambio en la actitud de sus jugadores tras una charla en el vestuario. Panathinaikos conectó mediante canastas de Osman y un triple de Sloukas, alcanzando un parcial de 14-1 entre el final del segundo período y el inicio del tercero, lo que les permitió tomar la delantera con un parcial de 46-44, según reportó el medio fuente. Chuma Okeke restableció la igualdad parcial desde la esquina, mientras el Real Madrid procuró frenar la nueva intensidad de su rival.

La eficacia de Osman impulsó el regreso del Panathinaikos y compensó, en cierta medida, las dificultades estructurales del equipo local, especialmente en el juego de los pívots, quienes cargaron pronto con faltas personales. Sloukas, asumiendo un papel ofensivo central, encestó un triple situando el electrónico en 60-61 al llegar el minuto treinta.

El último cuarto inició con aciertos de larga distancia de Hernangómez y Grant por parte del equipo heleno, y de Llull para los blancos, quien además robó un balón clave, aunque sin concretar el contraataque. Faried, con una potente volcada, agitó al público y elevó el ánimo local justo antes de dos nuevas acciones efectivas de Grant. Una decisión arbitral, que evitó la expulsión de Holmes y derivó en una falta técnica para Scariolo, incrementó la tensión en la recta final, según relató la crónica original. El Panathinaikos se colocó 73-67 arriba a 3 minutos y 38 segundos del final.

En este tramo decisivo, Alex Len asumió el liderazgo anotador para el Real Madrid, aunque falló uno de sus lanzamientos desde la línea personal. Un tiempo muerto solicitado por el entrenador local reorganizó los ataques para ambas plantillas. Campazzo igualó el marcador a 75-75, entrando en el minuto y medio definitivo. Panathinaikos, por su parte, desperdició algunos lanzamientos clave, incluido un balón perdido de Sloukas tras un error de Campazzo desde la larga distancia.

El desenlace se mantuvo incierto. Len se destacó con un mate y falta recibida, capitalizando una asistencia de Lyles para situar al Real Madrid 75-78 con menos de 31 segundos. Sloukas recortó distancias para los locales, seguido por una pérdida de Abalde y un triple de Hernangómez, ampliamente celebrado por la numerosa afición ateniense. En el ataque siguiente, Hezonja aprovechó la floja defensa de Grant para anotar a tablero y transformar un tiro adicional, colocando a los visitantes 80-81.

Con menos de 9 segundos en el cronómetro, Ataman organizó la jugada final para sus dirigidos. Grant recibió en zona lateral, superó a su defensor Andrés Feliz con un reverso y ejecutó un lanzamiento en movimiento que decidió el partido. Un último intento de Campazzo desde el campo propio no alteró el resultado, según detalló el medio informante.

En la estadística individual, Grant lideró la anotación del Panathinaikos con 19 puntos, seguido por Sloukas con 22 y Osman con 12. En el Real Madrid, Len sumó 18, Hezonja aportó 13, mientras Campazzo terminó con 11. El acta reflejó una eliminación por faltas personales tanto para Holmes como para Faried en el conjunto griego.

El encuentro, dirigido por los árbitros Ilija Belosevic, Milivoje Jovcic y Jakub Zamojski, finalizó con parciales de 16-26, 20-18, 24-17 y 22-20. Según consignó la fuente de esta información, el resultado deja a ambos equipos en igualdad de victorias y derrotas en la clasificación de la Euroliga, por lo que el desenlace de las siguientes jornadas determinará si logran acceder de manera directa a los playoffs o deben disputar el play-in.