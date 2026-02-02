Reino Unido anuncia la expulsión de un diplomático de Rusia en respuesta a un paso similar de Moscú

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este lunes la revocación de la acreditación de un diplomático ruso en respuesta a la decisión de Moscú de expulsar a un trabajador de la Embajada británica tras acusarlo de mantener lazos con los servicios de Inteligencia de Londres.

"Condenamos en los términos más firmes posibles la decisión no provocada e injustificada de Rusia de expulsar a un diplomático británico el mes pasado y sus acusaciones infundadas contra nuestro personal", ha dicho un portavoz del Ministerio de Exteriores británico, que ha agregado que el embajador ruso ha sido convocado para trasladar esta protesta.

Así, ha subrayado que el jefe de la legación rusa ha sido informado de que Londres "no permitirá la intimidación del personal de la Embajada británica", motivo por el que adopta "una acción recíproca" que implicará la expulsión de un diplomático ruso no identificado, según un comunicado publicado por la cartera.

"Es profundamente decepcionante que Rusia intente continuamente afectar la labor de las misiones diplomáticas de Reino Unido y disuadir nuestro apoyo a Ucrania. Cualquier otra acción de Rusia se considerará una escalada y se responderá en consecuencia", ha zanjado el portavoz.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores británico rechazó a mediados de enero en declaraciones concedidas a Europa Press las "malintencionadas e infundadas" acusaciones vertidas por Moscú para justificar su decisión de expulsar a un diplomático y adelantó que Londres sopesaba "cuidadosamente" las opciones con las que contaba para dar "una respuesta".