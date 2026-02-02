La ex primera dama de Corea del Sur recurre la condena a 20 meses de prisión por corrupción

El fallo judicial que involucra a la ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, incluyó una multa de 12,8 millones de wones (cerca de 8.000 euros) y la exoneración de ciertos cargos relacionados con actividad electoral y manipulación bursátil, según reportó el medio encargado de difundir la sentencia. De acuerdo con lo publicado, Kim presentó este lunes un recurso de apelación buscando la revocación de la condena a 20 meses de prisión impuesta por corrupción, en un caso que vincula a la llamada Iglesia de la Unificación, conocida en Corea como la secta Moon, con figuras políticas y religiosas controvertidas.

El medio consignó que el Tribunal del Distrito Central de Seúl halló a Kim culpable de tráfico de influencias, tras haber aceptado artículos de lujo y conspirado con el chamán Jeon Seong Bae. El fallo citó que los objetos en cuestión procedían de la Iglesia de la Unificación, organización señalada en repetidas ocasiones por su influencia en la esfera política surcoreana. La sentencia no sólo la responsabiliza de recibir estos bienes, sino también de participar activamente en la maniobra.

La condena de 20 meses de prisión marca una reducción significativa en comparación con los 15 años solicitados por la Fiscalía surcoreana, que incluía una serie de cargos adicionales ahora descartados por el tribunal, según relató la misma fuente. Entre esos cargos se encontraba el de haber facilitado el ascenso político de Kim Young Sun, exdiputada del Partido del Poder Popular, durante las elecciones parlamentarias de 2022, y la supuesta manipulación del precio de las acciones de la empresa Deutsch Motors, operación que habría proporcionado ganancias ilícitas superiores a 475.000 euros (alrededor de 570.000 dólares).

El caso desenlazó en medio del escándalo más amplio que implicó también al expresidente Yoon Suk Yeol, esposo de Kim Keon Hee, quien fue destituido de su cargo tras una condena a cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia, abuso de poder y falsificación documental. Según los detalles publicados, la condena contra el exmandatario derivó de la instauración de la ley marcial en diciembre de 2024, hecho que precipitó su salida de la presidencia en los meses siguientes.

Kim Keon Hee permanece en prisión desde agosto de 2025, mientras avanza el proceso de apelación anunciado al inicio de esta semana. El medio indicó que la resolución del tribunal sostuvo que la ex primera dama, en colaboración con el chamán Jeon Seong Bae, aceptó los artículos de lujo aprovechando su estatus y sus vínculos con la Iglesia de la Unificación, lo que configuró el delito de tráfico de influencias. El fallo especificó que, pese a la gravedad de las acusaciones, se desestimaron las pruebas relativas a los movimientos bursátiles y al favorecimiento electoral, por insuficiente consistencia.

La Iglesia de la Unificación, protagonista indirecta del caso, ha figurado en varios procesos de este tipo durante los últimos años, favorecida por sus relaciones con determinados sectores políticos y religiosos, detalló el medio. La organización, liderada originalmente por Sun Myung Moon, ha mantenido una presencia activa en la vida pública del país, siendo acusada en diferentes ocasiones de ejercer influencia indebida.

Según lo consignado por los tribunales y reproducido por la prensa, la investigación sobre Kim Keon Hee se enfocó en la naturaleza de las prestaciones recibidas y en la existencia de un acuerdo explícito o implícito de reciprocidad política o económica entre las partes. Los jueces enfatizaron la colaboración con Jeon Seong Bae, figura igualmente polémica en el contexto de las sectas y movimientos espirituales surcoreanos.

La noticia del recurso presentado por Kim llegó pocos días después de la condena contra Yoon Suk Yeol, intensificando un clima de tensión institucional tras meses de crisis política. De acuerdo con el medio, el proceso judicial de la ex primera dama se desarrolla en paralelo al del expresidente, ambos considerados casos sin precedentes recientes en la historia política del país.

Las autoridades judiciales establecieron que el pago fijado en 12,8 millones de wones representa el valor de los artículos de lujo entregados, según consignó el medio responsable de la cobertura. Sobre los demás cargos, el pronunciamiento judicial reiteró la ausencia de vínculos comprobables entre Kim Keon Hee y las operaciones financieras ilícitas ni el respaldo político indocumentado a la exdiputada. La revisión de estos aspectos formó parte fundamental de la decisión del tribunal al reducir la magnitud de la condena respecto al pedido inicial del Ministerio Público.

El entorno de la ex primera dama argumentó en documentos judiciales y declaraciones públicas que la relación con la Iglesia de la Unificación respondía a vínculos sociales habituales y negó intencionalidad delictiva. Sin embargo, la Fiscalía y los organismos anticorrupción destacaron la proximidad de los movimientos documentados con episodios electorales y financieros relevantes, respaldando la acusación sobre el delito principal de tráfico de influencias.

El medio remarcó que desde el encarcelamiento de Kim en agosto de 2025, la figura de la Iglesia de la Unificación ha vuelto al debate público por sus presuntas conexiones con personalidades políticas. Durante el juicio, se presentaron decenas de pruebas documentales y testimonios, aunque el tribunal desechó varias de las acusaciones originales por pruebas insuficientes o no concluyentes.

Según lo registrado en la sentencia, el tribunal priorizó el análisis sobre la procedencia de los bienes y las circunstancias bajo las cuales fueron transferidos, atribuyendo responsabilidad penal sobre la base del aprovechamiento del cargo de primera dama y los lazos estrechos con redes de poder. El fallo reflejó la complejidad de las relaciones entre política, religión y economía en Corea del Sur, aspecto recurrente en la cobertura mediática nacional durante los meses previos.

La sentencia y la posterior apelación han generado reacciones en diversos frentes políticos y sociales, añadió el medio, mientras se aguarda el resultado de la revisión judicial solicitada por la defensa de Kim Keon Hee. La resolución definitiva podría tener repercusiones adicionales sobre la percepción pública de la corrupción y la influencia de movimientos religiosos en la política surcoreana, según las valoraciones vertidas en la prensa local acerca del desarrollo del caso y sus ramificaciones institucionales.