Agencias

Guterres, preocupado por el "rápido deterioro de la situación" en el quinto aniversario del golpe de Estado

Guardar

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado este viernes su "profunda preocupación" por el "rápido deterioro de la situación" en Birmania, así como sus graves consecuencias regionales, a días de que se conmemore el quinto aniversario del golpe de Estado en el país asiático.

"El sufrimiento del pueblo birmano se ha agravado. El ciclo de impunidad persiste, con violaciones generalizadas del Derecho Internacional", ha declarado Guterres, que pide "unidad regional e internacional y un compromiso sostenido para apoyar una solución a la crisis" que "aborde plenamente las causas profundas del conflicto", según un comunicado de su portavoz adjunto, Farhan Haq.

El jefe de la ONU ha señalado que ya se ha producido un aumento de la delincuencia transnacional, un desplazamiento masivo, grave inseguridad alimentaria, volatilidad económica y escalada de violencia, "en particular los continuos ataques aéreos militares contra la población civil".

En este sentido, ha condenado "enérgicamente todas las formas de violencia" y ha instado a todas las partes a "ejercer la máxima moderación", respetar el Derecho Internacional, y permitir el acceso seguro y sin trabas tanto de Naciones Unidas como de sus asociados para "prestar ayuda humanitaria y servicios esenciales a todos los necesitados".

Guterres, que ha reiterado su solidaridad con las aspiraciones democráticas del pueblo birmano y ha pedido garantizar la protección de la comunidad rohinyá, ha subrayado que "una vía viable para el retorno de un gobierno civil basarse en el cese inmediato de la violencia y un compromiso genuino con el diálogo inclusivo, con la plena participación de la sociedad civil".

TURK: LAS ELECCIONES SOLO HAN SERVIDO PARA EXACERBAR LA VIOLENCIA

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha considerado durante la jornada que la celebración de las elecciones organizadas por los militares no han respetado los Derechos Humanos de los birmanos, asegurando que el proceso "solo ha servido para exacerbar la violencia y polarización social".

"Después de que los militares arrebataron el poder al gobierno elegido democráticamente, Birmania perdió media década de paz y desarrollo. La profunda y generalizada desesperación que sufre el pueblo birmano no ha hecho más que agravarse con las recientes elecciones organizadas por los militares", ha declarado.

Turk ha lamentado que "muchas" personas optaron por votar o no votar "simplemente por miedo, en clara contradicción con sus derechos civiles y políticos garantizados internacionalmente, y con repercusiones en el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales".

"Durante cinco años, el Gobierno militar se ha caracterizado por la represión de la disidencia política, arrestos arbitrarios masivos, reclutamiento arbitrario, vigilancia generalizada y limitación del espacio cívico. Ahora, el Ejército busca consolidar su gobierno mediante la violencia tras obligar a la gente a acudir a las urnas. Esto no podría estar más lejos de un gobierno civil", ha criticado.

Asimismo, ha señalado que "la usurpación del poder por parte de los militares también ha venido acompañada de una desastrosa mala gestión de la economía del país", ya que "casi una cuarta parte de la población se enfrenta ahora a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, y más de un tercio se encuentra en situación de necesidad humanitaria urgente".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las milicias kurdas de Siria anuncian un alto el fuego con Damasco que incluye un proceso de integración

El pacto anunciado este viernes implica el despliegue de seguridad en zonas clave, la creación de nuevas divisiones militares mixtas y la incorporación administrativa del noreste, mientras se negocian garantías constitucionales para derechos civiles y educativos kurdos

Las milicias kurdas de Siria

Trump anunciará hoy su candidato a presidir la Fed, con Kevin Warsh como gran favorito

La Casa Blanca se prepara para revelar el nombre del nuevo líder del banco central estadounidense, con Warsh posicionado como principal opción según plataformas como Polymarket y Kalshi, pese a críticas sobre la independencia institucional del organismo

Trump anunciará hoy su candidato

Las Palmas muestra su crisis con un empate en Zubieta

Las Palmas muestra su crisis

La regularización extraordinaria de migrantes será la primera en España que puede solicitarse vía telemática

El Gobierno impulsa una medida excepcional que permitirá presentar expedientes por medios electrónicos tras un acuerdo de urgencia, mientras especialistas advierten sobre la falta de recursos y sindicatos denuncian el riesgo de sobrecarga en Extranjería

La regularización extraordinaria de migrantes

El servicio de pasajeros estatal de Cuba cayó un 93 % entre enero y septiembre de 2025

Infobae