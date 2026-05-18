Corea del Norte ordena reforzar la frontera sur mientras rechaza el diálogo con Seúl

Seúl, 18 may (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, presidió este domingo una reunión con comandantes de divisiones y brigadas del Ejército Popular de Corea (EPC) en la que anunció planes para modernizar las Fuerzas Armadas y reforzar las unidades desplegadas en la frontera con Corea del Sur, informó este lunes la agencia estatal de noticias de Corea del Norte, KCNA.

El mandatario anunció varios planes para remodelar la estructura organizativa militar y fortalecer las unidades de primera línea en su frontera sur, con el objetivo de convertir la línea fronteriza en una "fortaleza inexpugnable".

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La información llega en un momento de intensa actividad diplomática en torno a la península coreana, tras la cumbre entre Estados Unidos y China en Pekín, donde los líderes de ambas potencias conversaron sobre Corea del Norte y su meta compartida de desnuclearizar el país.

Pionyang, no obstante, sigue rechazando el diálogo con Seúl, y condiciona cualquier acercamiento a Washington a retirar el tema nuclear de la mesa de negociaciones.

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Según la KCNA, Kim resaltó la misión de convertir al Ejército norcoreano en el "más poderoso del mundo", e instó a los comandantes a elevar su preparación para el combate y "permanecer en estado de máxima alerta".

Además, propuso reajustar el sistema de entrenamiento e intensificar la formación práctica en consonancia con los aspectos de la guerra, además de adoptar medidas para "modernizar el Ejército".

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El dirigente norcoreano aseguró, según KCNA, que si se cumplen las tareas del actual Plan Quinquenal, la preparación estratégica del EPC se renovará de forma "incomparable". EFE

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