Asesor militar de Jamenei amenaza a EEUU con hacer del mar de Omán "su cementerio" si no cesa el bloqueo de Ormuz

Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha instado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a "poner fin al bloqueo" naval del estrecho de Ormuz "antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio", advirtiendo asimismo de que este cierre perimetral "es la continuación de la guerra", por lo que "este alto el fuego es unilateral".

"Aunque (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump no entienda que un bloqueo es la continuación de la guerra, las Fuerzas Armadas del mundo lo saben; solo el campo de batalla ha permanecido en silencio", ha manifestado Rezaí en una entrevista con la radiotelevisión estatal iraní IRIB.

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Al hilo, ha incidido en que "un bloqueo naval es considerado una guerra" por Teherán, por lo que "este alto el fuego es unilateral". En este sentido, ha prometido que "Irán romperá este bloqueo naval" y ha "aconsejado" al Ejército estadounidense que "ponga fin al bloqueo antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio".

De entrada, el asesor militar de Jamenei ha asegurado que, durante la operación lanzada por Estados Unidos para reabrir el estrecho, "el Ejército y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se plantaron frente a los estadounidenses, y uno de los tres buques estadounidenses sufrió graves daños por el fuego de nuestros misiles, algo de lo que no dijeron ni una palabra".

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"Nuestras Fuerzas Armadas están listas para la acción, y al mismo tiempo, la diplomacia continúa", ha declarado, alegando que "Irán se toma en serio la diplomacia y las negociaciones, pero se toma aún más en serio el trato con el agresor".

Sus palabras llegan al término de una jornada en la que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha conversado con sus homólogos de Corea del Sur, Cho Hyun, y de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, en el marco de la ronda diplomática abierta tras el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

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Con todo, desde Washington, Donald Trump ha advertido este domingo a Irán de que "el tiempo corre", en referencia al plazo para la consecución de un acuerdo en las negociaciones que mantienen ambos países, al tiempo que ha avisado de que "no quedará nada de ellos" si finalmente retoma la ofensiva militar contra Irán.