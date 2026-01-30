AM2.El Real Madrid se enfrentará al Benfica y el Atlético, al Brujas en los 'playoffs' de la Champions

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán al SL Benfica y al Club Brujas, respectivamente, en los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-26, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Tanto merengues como rojiblancos tendrán a favor el factor campo. Los partidos de ida de estos 'playoffs' se disputarán los días 17 y 18 de febrero, y los encuentros de vuelta, una semana después, los días 24 y 25 del mismo mes.

En el caso del conjunto merengue, repite por el camino largo por segundo curso consecutivo, después de enfrentarse el curso pasado al Manchester City, pese a comenzar la última jornada de la primera fase en la tercera plaza de la tabla.

Pero su regreso a Da Luz, escenario de la décima Copa de Europa madridista, y su reencuentro con José Mourinho, actual entrenador del Benfica, fue una pesadilla para los blancos. El Real Madrid se vio superado durante los 90 minutos por un vendaval luso de intensidad y agresividad, para vencer junto a su afición por 4-2 frente a los de Álvaro Arbeloa, solo con las buenas noticias de Kylian Mbappé y Thibaut Courtois, aunque acabando novenos en la tabla.

Los portugueses se colaron en estos 'playoffs', literalmente, en la última jugada del partido de la primera fase, con un tanto de cabeza de su portero Anatoli Trubin para meter al Benfica en el puesto 24, el último que sigue con vida en la competición.

Ahora, el conjunto madridista se enfrentará al Benfica solo unas semanas después de ya haberse visto las caras en la fase de liga, cuando fueron golpeados duramente por ese fiasco ante uno de los pocos conjuntos que tiene el balance ganado a los blancos.

Antes del contundente triunfo del miércoles en Da Luz, el equipo luso, que presume de dos Copas de Europa en su palmarés, le ganó en 1962 una final de esta competición al Real Madrid (5-3). Después, en la temporada 1964-65, se vieron las caras en la eliminatoria de cuartos de final, un cruce en el que avanzó el Benfica, que venció en la ida por 5-1 y perdió la vuelta en el Santiago Bernabéu por 2-1.

Esta eliminatoria de 'playoffs' de la Champions también significará el regreso de José Mourinho al feudo madridista por primera vez desde que dejara el banquillo merengue en 2013. La ida del cruce será el 17 de febrero a las 21.00, mientras que la vuelta se disputará el 25, también a las 21.00. El ganador se verá la caras en octavos de final con el Sporting CP o el Manchester City.

Por su parte, el Atlético de Madrid, que perdió (1-2) en la última jornada frente al Bodo/Glimt, se medirá al Brujas, que acabó 19º en la fase de liga, en la primera ocasión que los rojiblancos pasarán por esta penitencia de los 'playoffs' desde que se estrenó el nuevo formato.

Los belgas se impusieron (3-0) al Olympique de Marsella en la última jornada de la fase de liga para garantizarse un lugar en esta ronda. Son un equipo que disfruta del caos ofensivo y posee mucha facilidad para combinar entre sus hombres más ofensivos, como ya comprobó el FC Barcelona, que solo pudo sumar un empate (3-3) en el Estadio Jan Breydel este mismo curso.

El balance entre ambos conjunto está igualadísimo. Ambos se han enfrentado en un total de seis ocasiones, la última, en la fase de grupos del curso 2022-23. Los belgas ganaron el partido de la primera vuelta (2-0), mientras que el partido en el Riyadh Air Metropolitano acabó en empate sin goles.

Antes, en la 2018-19, los rojiblancos vencieron por 3-1 en casa también en la primera vuelta de la fase de grupos y en Brujas, de nuevo reinó un empate 0-0. La única eliminatoria previa entre ambos conjuntos fue en la temporada 1977-78, en cuartos de final, y cayó del lado de los belgas, que se impusieron cómodamente por 2-0 en la ida e hicieron valer esa renta en la vuelta en Madrid (3-2), para avanzar a semifinales con un global de 3-4.

El equipo entrenado por Diego Pablo Simeone, que cayó eliminado el pasado curso en octavos de final ante el Real Madrid, se enfrentará en la ida al Brujas el 18 de febrero a las 21.00 y recibirá al equipo belga el día 24 (21.00). Siempre que supere estos 'playoffs', se medirá al Tottenham o al Liverpool en el siguiente cruce de la Champions.