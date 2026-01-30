Agencias

Alexander Zverev: "Lo que más lamento es probablemente el segundo set"

El alemán admitió su pesar tras perder una oportunidad clave frente a Alcaraz, reconociendo que dominar el segundo set podría haber cambiado el desenlace del duelo, afectado por los problemas físicos del rival en los siguientes parciales

Guardar

En opinión de Alexander Zverev, el desarrollo del segundo set en su enfrentamiento con Carlos Alcaraz tuvo un impacto decisivo en el desenlace del partido. Según informó Europa Press, el tenista alemán admitió tras la semifinal del Abierto de Australia que no haber concretado esa ventaja fue un momento crítico, ya que permitió al español recuperarse físicamente y reorganizar su estrategia en los sets posteriores. El partido, que tuvo lugar el viernes y enfrentó a ambos por un puesto en la final del primer Grand Slam de la temporada, se convirtió en uno de los duelos más exigentes en la carrera del jugador de Hamburgo.

De acuerdo con Europa Press, Zverev describió la semifinal como una “batalla increíble”, señalando que alcanzó el límite de sus fuerzas en varias ocasiones. El tenista, que mide 1,98 metros, señaló la importancia de su saque en circunstancias de alta presión, aunque reconoció que al final sus piernas “dejaron de empujar hacia arriba”. Zverev explicó que suele tener confianza en su servicio por su altura, pero en esta ocasión el cansancio físico fue determinante.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el alemán reflexionó sobre los momentos en los que pudo haber modificado el rumbo del encuentro. Hizo hincapié en el segundo set, en el que dejó escapar una ventaja de 5-2. Según detalló Europa Press, Zverev expresó que, si hubiese ganado ese set, “habría cambiado ir a un set y que él tuviera calambres”, en referencia a los problemas físicos que presentó el murciano en los siguientes parciales.

El medio reseñó que, cuando Alcaraz comenzó a sufrir calambres en el tercer y cuarto set, Zverev sintió que debía haberlos capitalizado más eficazmente. Reconoció que no logró imponer su juego durante esos momentos y que quizás debió mostrarse más agresivo en situaciones clave, ya que el español mejoró notablemente sus golpes pese a las molestias físicas.

Respecto a la estrategia de Alcaraz, Zverev observó que haber sufrido la remontada en el segundo set permitió al número uno del mundo disponer de “como una hora y media de descanso, donde prácticamente no se movió”. El alemán analizó que, de haber cerrado más rápido los juegos y los sets, el español podría no haber disfrutado de ese margen para la recuperación. “Quizás no habría tenido tanto tiempo para recuperarse, pero en el quinto set su forma de moverse fue increíble otra vez”, destacó Zverev según consignó Europa Press.

El jugador alemán también puntualizó los instantes en los que dispuso del servicio para cerrar el segundo set. Lamentó no haber aprovechado esa oportunidad, pero aseguró no tener remordimientos por la forma en la que disputó el quinto set, durante el que se sintió agotado y concentrado en cada punto para mantenerse en competencia. Según sus palabras recogidas por Europa Press, “ganar el set y que él empezara a tener calambres en el tercero, probablemente habría marcado la diferencia”.

El análisis del alemán no estuvo exento de reconocimiento hacia la capacidad competitiva de su rival. Zverev se refirió a Alcaraz como “un gran jugador, pase lo que pase”, y consideró que ese hecho lo llevó a actuar “un poco más cauteloso y un poco cuidadoso” cuando el español atravesó problemas físicos. El récord positivo del español en partidos a cinco sets, como el que disputó el año anterior en París contra Jannick Sinner, también influyó en el enfoque del alemán, aunque recordó que su propio historial en este tipo de confrontaciones es sólido.

Europa Press incluyó en su cobertura una referencia a la controversia surgida por la atención médica recibida por Alcaraz tras los calambres. Zverev manifestó su desacuerdo con la decisión, al expresar que “normalmente no se puede pedir una baja médica por calambres”. Sin embargo, aludió a que no era su competencia determinar las decisiones arbitrales y evitó profundizar en la polémica, señalando que prefería destacar la intensidad y entrega que caracterizaron el encuentro.

Al reflexionar sobre la dimensión del partido, el tenista alemán declaró a Europa Press que “probablemente” se trató del encuentro más duro de su carrera. Expresó sentirse orgulloso por haber soportado la exigencia del duelo y por lograr recuperar dos sets, aunque reconoció la decepción por la derrota. En la parte final de su análisis, Zverev subrayó que, si mantiene el nivel exhibido y continúa con su rutina de entrenamiento, prevé un año competitivo y con posibilidades de obtener buenos resultados.

Temas Relacionados

Alexander ZverevTenisCarlos AlcarazAbierto de AustraliaHamburgoAustraliaSemifinalesGran SlamCalambresPartido de cinco setsEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Fiscal: El deslizamiento de tierra del pueblo siciliano "tiene historia, no nació ayer"

Fiscal: El deslizamiento de tierra

Murcia felicita a Alcaraz por su histórica clasificación para la final en Australia

El joven nacido en El Palmar superó con garra a Alexander Zverev tras cinco intensos sets en Melbourne, logrando su pase al partido decisivo del Grand Slam y desatando elogios de autoridades regionales y nacionales por su proeza deportiva

Murcia felicita a Alcaraz por

Irán-. Erdogan se ofrece a Irán como mediador ante las tensiones con EEUU

El líder turco manifestó su disposición para facilitar un acercamiento diplomático entre Washington y Teherán tras conversar con el presidente iraní, mientras la comunidad internacional advierte sobre el riesgo de una escalada militar en Oriente Próximo

Irán-. Erdogan se ofrece a

La Corte Constitucional de Colombia suspende la emergencia económica decretada por Petro

El alto tribunal ha dejado temporalmente sin efecto la medida del Ejecutivo, con la que el presidente buscaba impulsar cambios fiscales tras el rechazo de la reforma tributaria y nuevas facultades para el Gobierno

La Corte Constitucional de Colombia

Sobi impulsa la campaña 'Renalidades' para visibilizar las enfermedades raras C3G e IC-MPGN primaria

Expertos advierten sobre la urgencia de detectar precozmente patologías renales raras que afectan a un caso por millón en España, donde la falta de visibilidad y diagnóstico oportuno puede derivar en insuficiencia, trasplantes fallidos y pérdida de calidad de vida

Sobi impulsa la campaña 'Renalidades'