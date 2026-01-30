Alexander Zverev: "Lo que más lamento es probablemente el segundo set"

En opinión de Alexander Zverev, el desarrollo del segundo set en su enfrentamiento con Carlos Alcaraz tuvo un impacto decisivo en el desenlace del partido. Según informó Europa Press, el tenista alemán admitió tras la semifinal del Abierto de Australia que no haber concretado esa ventaja fue un momento crítico, ya que permitió al español recuperarse físicamente y reorganizar su estrategia en los sets posteriores. El partido, que tuvo lugar el viernes y enfrentó a ambos por un puesto en la final del primer Grand Slam de la temporada, se convirtió en uno de los duelos más exigentes en la carrera del jugador de Hamburgo.

De acuerdo con Europa Press, Zverev describió la semifinal como una “batalla increíble”, señalando que alcanzó el límite de sus fuerzas en varias ocasiones. El tenista, que mide 1,98 metros, señaló la importancia de su saque en circunstancias de alta presión, aunque reconoció que al final sus piernas “dejaron de empujar hacia arriba”. Zverev explicó que suele tener confianza en su servicio por su altura, pero en esta ocasión el cansancio físico fue determinante.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el alemán reflexionó sobre los momentos en los que pudo haber modificado el rumbo del encuentro. Hizo hincapié en el segundo set, en el que dejó escapar una ventaja de 5-2. Según detalló Europa Press, Zverev expresó que, si hubiese ganado ese set, “habría cambiado ir a un set y que él tuviera calambres”, en referencia a los problemas físicos que presentó el murciano en los siguientes parciales.

El medio reseñó que, cuando Alcaraz comenzó a sufrir calambres en el tercer y cuarto set, Zverev sintió que debía haberlos capitalizado más eficazmente. Reconoció que no logró imponer su juego durante esos momentos y que quizás debió mostrarse más agresivo en situaciones clave, ya que el español mejoró notablemente sus golpes pese a las molestias físicas.

Respecto a la estrategia de Alcaraz, Zverev observó que haber sufrido la remontada en el segundo set permitió al número uno del mundo disponer de “como una hora y media de descanso, donde prácticamente no se movió”. El alemán analizó que, de haber cerrado más rápido los juegos y los sets, el español podría no haber disfrutado de ese margen para la recuperación. “Quizás no habría tenido tanto tiempo para recuperarse, pero en el quinto set su forma de moverse fue increíble otra vez”, destacó Zverev según consignó Europa Press.

El jugador alemán también puntualizó los instantes en los que dispuso del servicio para cerrar el segundo set. Lamentó no haber aprovechado esa oportunidad, pero aseguró no tener remordimientos por la forma en la que disputó el quinto set, durante el que se sintió agotado y concentrado en cada punto para mantenerse en competencia. Según sus palabras recogidas por Europa Press, “ganar el set y que él empezara a tener calambres en el tercero, probablemente habría marcado la diferencia”.

El análisis del alemán no estuvo exento de reconocimiento hacia la capacidad competitiva de su rival. Zverev se refirió a Alcaraz como “un gran jugador, pase lo que pase”, y consideró que ese hecho lo llevó a actuar “un poco más cauteloso y un poco cuidadoso” cuando el español atravesó problemas físicos. El récord positivo del español en partidos a cinco sets, como el que disputó el año anterior en París contra Jannick Sinner, también influyó en el enfoque del alemán, aunque recordó que su propio historial en este tipo de confrontaciones es sólido.

Europa Press incluyó en su cobertura una referencia a la controversia surgida por la atención médica recibida por Alcaraz tras los calambres. Zverev manifestó su desacuerdo con la decisión, al expresar que “normalmente no se puede pedir una baja médica por calambres”. Sin embargo, aludió a que no era su competencia determinar las decisiones arbitrales y evitó profundizar en la polémica, señalando que prefería destacar la intensidad y entrega que caracterizaron el encuentro.

Al reflexionar sobre la dimensión del partido, el tenista alemán declaró a Europa Press que “probablemente” se trató del encuentro más duro de su carrera. Expresó sentirse orgulloso por haber soportado la exigencia del duelo y por lograr recuperar dos sets, aunque reconoció la decepción por la derrota. En la parte final de su análisis, Zverev subrayó que, si mantiene el nivel exhibido y continúa con su rutina de entrenamiento, prevé un año competitivo y con posibilidades de obtener buenos resultados.