José María Almoguera visita a Carmen Borrego tras abandonar 'GH DÚO': "No es fácil"

Al concluir su estancia en la casa de ‘GH DÚO 4’, Carmen Borrego fue recibida por sus seres cercanos en su domicilio de las afueras de Madrid, después de abandonar el programa tras pasar 19 días en una convivencia marcada por momentos de tensión y desgaste emocional. De acuerdo con el medio que reportó el caso, su hijo José María Almoguera y su nuera María ‘la jerezana’ se presentaron en la vivienda para apoyar a Borrego en un momento que ellos mismos describieron como complicado, manifestando su preocupación por cómo había afectado la experiencia a la exconcursante.

La salida de Borrego del reality de Telecinco se produjo tras varias activaciones del protocolo de abandono, detalló la fuente, y se consolidó justo en el día en que la audiencia la había salvado de la expulsión. Pese a los esfuerzos de su hermana Terelu Campos y de su propio hijo, quienes intentaron persuadirla de continuar, Borrego sostuvo su decisión argumentando un límite en su capacidad emocional para permanecer en el formato. Según consignó el medio, las discusiones y las dificultades para adaptarse a la convivencia le llevaron a optar por no seguir adelante.

José María Almoguera, citado por la misma publicación, señaló antes de reunirse con Carmen Borrego que desconocía las causas exactas del abandono, aunque reconoció la dificultad del formato televisivo. “No sé lo que ha pasado, ahora veremos. No es un concurso fácil, la verdad, te lo digo por experiencia. Pero cada uno mira a sí mismo a ver quién tiene aguante de qué”, explicó, haciendo referencia a su propio paso por un programa similar y subrayando que el entorno y el elenco de participantes no facilitaban la situación a quienes formaban parte.

Luego del reencuentro familiar, el hijo de Borrego informó al medio que su madre se encontraba “más o menos”, expresando también su propio estado de ánimo: “Yo estoy un poco jodido con la cabeza y eso, pero bueno, vamos”, admitió. Insistió en la complejidad que supone convivir bajo la dinámica de este tipo de reality shows, haciendo hincapié en la presión que puede suponer la relación con los demás competidores. “Te estoy diciendo yo que no es fácil. Y sobre todo... los compañeros. El casting no era fácil”, declaró ante el interés de la prensa congregada en las inmediaciones del domicilio.

Borrego había manifestado en otras ocasiones dificultades para sobrellevar este tipo de desafíos, recordando el medio la experiencia previa en ‘Supervivientes’, donde tampoco logró completar tres semanas en el programa y optó por finalizar su participación antes de tiempo. Consultado sobre si la colaboradora podía arrepentirse de su decisión reciente, Almoguera declinó responder y sugirió que esa cuestión debía ser respondida por la propia Borrego: “Eso preguntárselo a ella”, concluyó.

El seguimiento de los familiares incluyó también a José Carlos Bernal, esposo de Carmen Borrego, quien acompañó a los visitantes durante la salida de la casa tras compartir varias horas con la exconcursante. Según lo relatado en el informe del medio, todos los miembros del círculo cercano enfocaron su atención en la estabilidad emocional de Borrego y en garantizarle un entorno de apoyo tras el alto nivel de exposición enfrentado en el programa.

La salida de la colaboradora televisiva se dio en un contexto donde la presión del encierro y la tensión derivada de las interacciones cotidianas con los demás miembros del reality generaron situaciones de estrés reiteradas, hasta el punto en que Borrego consideró irreversible su decisión. El mismo día en que anunció su abandono, la colaboradora había recibido el respaldo del público para continuar, pero aun así decidió pasar página y priorizar su estado anímico.

Antes de abandonar definitivamente, Borrego ya había comunicado varias veces a la producción sus intenciones de marcharse, procedimiento que, según las normas del formato, activa un protocolo especial por parte de la organización. Pese a los esfuerzos del equipo y de los familiares por convencerla de lo contrario, la colaboradora formalizó su salida entrada la madrugada.

Durante los días siguientes, el foco se desplazó hacia el impacto que la participación y posterior salida tuvo en el entorno interno de Borrego, así como en el seguimiento que realizaron tanto su hijo como su hermana y esposo, quienes optaron por mantener discreción respecto a detalles personales u opiniones sobre la decisión tomada, remitiendo cualquier explicación a la protagonista.