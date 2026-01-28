Agencias

Uruguay negocia compras a futuro de dólares para mitigar el impacto del tipo de cambio

El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, ha presentado una batería de medidas para atenuar el debilitamiento global del dólar en el país, entre las que destaca la negociación de compras a futuro de dólares.

En concreto, y como una primera iniciativa, Oddone afirmó que estas compras a futuro de dólares se dirigen a enfrentar sus obligaciones en moneda extranjera, al tiempo que el país también está coordinando acciones financieras con las empresas públicas para mejorar sus hojas de balance.

Por otra parte, el Gobierno uruguayo seguirá profundizando su financiamiento mediante instrumentos en pesos en el mercado doméstico con el propósito de aliviar la necesidad de emisiones internacionales que liquidan en dólares.

El titular de Economía y Finanzas adelantó que su ministerio avanzará en otro conjunto de medidas, previstas para febrero, enfocadas en mejorar la competitividad de las exportaciones y de actividades que compiten con las importaciones.

Oddone explicó que la caída del dólar a nivel mundo puede afectar la inversión productiva, el crecimiento y el empleo, en especial en sectores intensivos en mano de obra y aquellos expuestos a la competencia internacional. "Esta situación afecta la actividad real y tiene consecuencias sobre inversión, el crecimiento y el empleo", destacó.

