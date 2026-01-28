Las canciones de Alejandro Sanz pondrán melodía a un nuevo musical, 'El alma al aire'

En el comunicado difundido por Stage Entertainment, la compañía señaló que la trama de su próxima producción transportará al público a un pueblo pesquero, donde varios personajes deberán tomar decisiones que definirán el rumbo de sus vidas. Esta nueva apuesta lleva por título ‘El alma al aire’, e integrará en su repertorio algunas de las canciones más reconocidas de Alejandro Sanz. El musical iniciará su andadura en la cartelera madrileña, aunque la fecha de estreno todavía no ha sido fijada, según consignó el medio de la propia productora.

La empresa responsable, Stage Entertainment, anunció que la obra se encuentra en su etapa inicial de preproducción. A través de un comunicado, la productora destacó que Alejandro Sanz respalda el proyecto. El libreto ha sido encomendado a Álvaro Tato, autor que cuenta en su carrera con dos premios Max, uno de los reconocimientos más destacados del teatro en España.

La compañía productora tiene experiencia consolidada en el género musical. Stage Entertainment fue responsable de éxitos como ‘El Rey León’, ‘Anastasia’, ‘TINA’, el musical sobre Tina Turner, y ‘Cenicienta’, detalló la misma entidad en su anuncio. Esta trayectoria sirve de carta de presentación para su nuevo montaje, que pretende reunir la popularidad de Sanz con su enfoque teatral.

La entidad precisó que aún no se ha concretado un calendario para la presentación al público de ‘El alma al aire’, ya que el proceso de preproducción requiere un diseño minucioso de los distintos elementos del espectáculo: selección de reparto, diseño escenográfico, adaptación coreográfica e integración de los temas musicales seleccionados del repertorio de Alejandro Sanz.

