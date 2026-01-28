Agencias

La brasileña Petrobras no descarta entrar en Venezuela para explorar gas natural

La petrolera brasileña Petrobras no descarta entrar en Venezuela para la exploración de gas natural, si bien ha adelantado que no es el momento adecuado después de la intervención militar estadounidense en este territorio y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

"Creo que el mercado todavía tiene que evolucionar, tenemos que ver las consecuencias de todo lo que pasó, así que no creo que sea el momento adecuado", aseguró la responsable del área de transición energética de la firma, Anglélica Laureano, a los medios de comunicación en unas declaraciones recogidas por 'O Globo'.

La estadounidense Chevron confirmó esta misma semana que está "preparada" para seguir aportando su experiencia en la extracción de crudo en Venezuela para crear "un sector petrolero y de gas más competitivo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha diseñado un plan destinado a las petroleras estadounidenses para que gasten "al menos 100.000 millones de dólares" para revitalizar la infraestructura petrolera venezolana y así extraer más crudo.

EuropaPress

