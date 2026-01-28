Agencias

El fabricante de chips Texas Instruments ganó 4.181 millones de euros en 2025, un 4,2% más

Texas Instruments apunta a ingresos entre 3.612 y 3.913 millones de euros en el primer trimestre de 2026, según su presidente, quien destacó la solidez del negocio tras reportar incrementos anuales en resultados y flujo de caja

La proyección de ingresos de Texas Instruments para el primer trimestre de 2026 sitúa a la compañía en un rango de entre 3.612 y 3.913 millones de euros, de acuerdo con los datos expuestos por su presidente y consejero delegado, Haviv Ilan, quien vinculó esta previsión a la consistencia del flujo de caja y los resultados anuales obtenidos. Según informó el medio original, el fabricante estadounidense de semiconductores alcanzó en 2025 beneficios netos de 4.181 millones de euros, cifra que representa un crecimiento del 4,2% respecto al año anterior.

Texas Instruments, con sede en Estados Unidos, generó durante el ejercicio de 2025 unos ingresos totales de 14.784 millones de euros, lo que refleja un incremento del 13% respecto al periodo previo, según detalló la publicación. Los costes asociados al desarrollo de actividades, ventas, administración e investigación y desarrollo, así como otros servicios, se elevaron hasta 9.748 millones de euros. Este aumento de los gastos fue equivalente a un 14,6%, tal como reportó la misma fuente.

Durante el cuarto trimestre de 2025, la compañía registró un beneficio neto de 972,4 millones de euros, mientras que la facturación alcanzó 3.698 millones de euros. En esta etapa se observó un descenso del 3,5% en las ganancias, aunque los ingresos aumentaron un 10,4% en relación con el año pasado. De acuerdo con el comunicado de Texas Instruments transmitido por el medio, Haviv Ilan señaló que el flujo de caja operativo de la empresa durante los últimos doce meses se situó en 6.020 millones de euros.

El flujo de caja generado, específicamente en el cuarto trimestre, se ubicó en 2.425 millones de euros. Ilan subrayó, citado por la fuente, que estos resultados evidenciaron el rendimiento del modelo de negocio de Texas Instruments, así como el valor de su cartera de productos y las ventajas tecnológicas derivadas de la fabricación de obleas de 300 milímetros.

Sobre las perspectivas para el siguiente ciclo, el presidente de la empresa precisó en declaraciones difundidas por el medio que se prevén ingresos entre 3.612 y 3.913 millones de euros para el primer trimestre de 2026 y un beneficio por acción que oscilaría entre 1,02 y 1,24 euros. La compañía espera, de este modo, mantener la senda de crecimiento señalada en el informe anual y consolidar su posición en el sector de semiconductores.

