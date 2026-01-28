Aena activa su plan de actuaciones invernales en el aeropuerto de Madrid-Barajas por el temporal de nieve

La decisión de desviar el vuelo Madrid-Jerez hacia Sevilla debido a la baja visibilidad marcó una de las primeras consecuencias operativas del actual temporal de nieve en la red de aeropuertos españoles. El medio Europa Press reportó que la gestora aeroportuaria Aena puso en marcha su Plan de Actuaciones Invernales, conocido como Plan Invierno, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que pronosticó nevadas a bajas cotas, vientos muy intensos en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias abundantes durante la jornada del miércoles 28 de enero.

Según detalló Aena a través de un comunicado en redes sociales, se recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos antes de desplazarse, dada la posibilidad de retrasos y modificaciones por las condiciones meteorológicas. Además, la gestora aconsejó utilizar el transporte público para acceder a las instalaciones aeroportuarias, ante la previsión de complicaciones en los accesos viarios derivados del temporal. El sitio web de Aena reflejó algunos retrasos en vuelos programados a lo largo del día, aunque solo se registró el desvío operativo del vuelo Madrid-Jerez, según puntualizó la empresa a Europa Press.

El Plan Invierno de Aena no solo se activó en el aeropuerto madrileño, sino que abarca los 21 aeropuertos de la red estatal que pueden verse afectados por episodios de nieve o hielo. Entre los aeródromos incluidos se encuentran los de Albacete, Asturias, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Bilbao, Burgos, Girona-Costa Brava, Federico García Lorca Granada-Jaén, Huesca-Pirineos, León, Logroño-Agoncillo, Madrid-Cuatro Vientos, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Seve Ballesteros-Santander, Santiago-Rosalía de Castro, Valladolid, Vitoria y Zaragoza, además de Madrid-Barajas.

Para la temporada 2025/2026, el presupuesto asignado por la operadora pública al Plan de Actuaciones Invernales asciende a 2,3 millones de euros, lo que representa un incremento de 100.000 euros respecto al año anterior. Según informó Europa Press, este refuerzo presupuestario refleja el compromiso de Aena para afrontar con mayores recursos las contingencias derivadas de fenómenos atmosféricos adversos.

La activación del plan invernal implica la movilización de equipamiento especializado y personal capacitado para prevenir o mitigar el impacto del hielo y la nieve en las operaciones aeroportuarias. El dispositivo abarca desde la limpieza de pistas hasta la aplicación de tratamientos antihielo en instalaciones clave, así como la coordinación con aerolíneas y servicios de emergencia para minimizar las alteraciones al tráfico aéreo.

Según consignó Europa Press, las alertas meteorológicas de Aemet para esta jornada prevén especialmente la posibilidad de nevadas que dificulten tanto los aterrizajes como los despegues, además de la generación de condiciones de escasa visibilidad que impactan en la gestión de los vuelos. Las autoridades aeroportuarias han resaltado la importancia de que el pasaje verifique el estado de sus operaciones antes de dirigirse a las terminales para evitar demoras o desplazamientos innecesarios.

Durante las últimas horas, Aena mantuvo actualizados a los usuarios sobre la evolución de la situación en su página web y canales de comunicación, informando de los retrasos registrados y los criterios de actuación adoptados frente al avance del temporal. Europa Press subrayó la recomendación de la gestora sobre el uso de transporte público debido al potencial de saturación o interrupciones en las carreteras de acceso, que suele incrementarse en episodios de precipitación intensa o hielo.

El despliegue del Plan Invierno se enmarca dentro de la estrategia anual de Aena para asegurar la funcionalidad de sus instalaciones durante episodios climáticos extremos. De acuerdo con información incluida por Europa Press, este plan constituye una de las principales herramientas de prevención para garantizar la conectividad aérea, la seguridad de los pasajeros y la eficiencia operativa en circunstancias que pueden derivar en alteraciones significativas del servicio.

El control de la situación y la actualización permanente a través de los diferentes canales oficiales forman parte del protocolo aplicado por Aena ante emergencias climáticas, que prioriza la seguridad y la información precisa tanto para compañías aéreas como para viajeros. La coordinación con las autoridades meteorológicas y la adaptación en tiempo real de las medidas operativas constituyen, según Aena, una respuesta imprescindible para mitigar el impacto del temporal.