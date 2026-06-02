La producción brasileña de petróleo y gas en abril fue récord por tercer mes seguido

Río de Janeiro, 2 jun (EFE).- Brasil, octavo mayor productor mundial de crudo, extrajo en abril un promedio diario de 5,64 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalente, con lo que impuso un nuevo récord de producción por tercer mes consecutivo, informó este martes la Agencia Nacional de Petróleo (ANP).

La producción brasileña de hidrocarburos en abril fue en un 1,97 % superior a la de marzo y un 20,3 % mayor que la del mismo mes de 2025, según el órgano regulador.

Tan solo de petróleo, la producción brasileña en abril fue de 4,34 millones de barriles diarios, igualmente un récord y un volumen en un 2,2 % superior al de marzo de este año y 19,5 % mayor que la del mismo mes del año pasado.

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La producción de gas natural en abril se ubicó en 206,7 millones de metros cúbicos por día, igualmente récord. La extracción de gas natural en abril creció un 1,3 % en la comparación con el mes inmediatamente anterior y un 23 % en relación al mismo mes del año pasado.

El 81,8 % de la producción brasileña de petróleo y gas natural en abril, 4,61 millones de barriles diarios, fue extraído del presal, el horizonte de explotación ubicado en aguas muy profundas del océano Atlántico por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor.

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Las gigantescas reservas del presal pueden colocar a Brasil entre los cinco mayores productores mundiales de hidrocarburos en 2023.

El 98,1 % de la producción brasileña de petróleo en abril, así como el 88 % de la de gas, provino de campos marítimos.

La estatal Petrobras se mantuvo como la mayor productora del país al ser responsable por 5,02 millones de barriles diarios en abril, el 88,98 % de toda la producción brasileña, sumando los campos en que opera individualmente y los que actúa en consorcios.

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Enseguida se ubicaron TotalEnergies (97.072 barriles diarios), las brasileñas PRIO (95.098) y PRIO Tigris (91.137), la noruega Equinor (42.357) y la multinacional Shell (37.867).

Los datos de la ANP incluyen la producción de las 50 empresas que operan en Brasil y que explotan 269 áreas, 249 de las cuales en concesión. EFE