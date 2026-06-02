Activistas protestan en Nairobi contra el centro de cuarentena antiébola pactado con EEUU

Nairobi, 2 jun (EFE).- Un grupo de activistas se manifestó este martes frente a los Tribunales de Milimani en Nairobi contra la construcción de un centro de cuarentena para el ébola acordado con Estados Unidos para acoger en el país a estadounidenses expuestos al virus, en respuesta al brote en la República Democrática del Congo (RDC).

Los manifestantes, vestidos con monos blancos, se congregaron con pancartas y un ataúd simbólico rotulado con la palabra "ébola" para expresar su rechazo al intento del Gobierno de William Ruto para instalar un centro de aislamiento en la base aérea de Laikipia, en el centro de Kenia.

PUBLICIDAD

Estas movilizaciones se suman a las del lunes, cuando cientos de personas marcharon por las calles de la ciudad de Nanyuki, a unos ocho kilómetros de la base militar, con carteles, banderas kenianas y ramas de árboles, para exigir la cancelación total del proyecto.

Puertas adentro, la jueza Patricia Mande ordenó este martes que el Ejecutivo haga público el acuerdo con EE.UU. en un plazo de siete días detallando el estado del proyecto y los preparativos relacionados con la instalación.

El Tribunal Superior también dictó medidas cautelares para impedir poner en funcionamiento el centro o cualquier tipo de tratamiento del ébola en Kenia, así como la admisión, traslado, recepción o facilitación de la entrada de personas expuestas o infectadas con el virus al país.

PUBLICIDAD

Antes de emitirse el dictamen judicial, Ruto defendió la construcción del centro antiébola al afirmar que "no es único ni excepcional, sino que forma parte de un sistema nacional de preparación más amplio".

"Es uno de los 23 centros de este tipo que forman parte del marco de preparación para enfermedades de Kenia", remarcó el mandatario en X, donde agregó que estas medidas buscan "salvaguardar la salud pública" y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.

PUBLICIDAD

El Parlamento de Kenia citó el pasado viernes al ministro de Salud, Aden Duale, para dar explicaciones este martes ante la comisión sobre el acuerdo con Estados Unidos, pero el ministro no se presentó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó hoy que los casos confirmados por ébola en la RDC se elevaron a 321 y los fallecidos a 48, mientras que los contagios sospechosos cayeron a 116, cuando eran más de 900 la semana pasada, tras descartarse muchos de ellos con pruebas médicas a quienes presentaban síntomas compatibles.

PUBLICIDAD

El virus también se propagó a la vecina Uganda, donde se han detectado seis nuevos casos, lo que eleva a 15 los contagios confirmados, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño.

La RDC se encuentra bajo su decimoséptimo brote de ébola desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El brote corresponde a la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS, que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)