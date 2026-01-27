Renfe dice que Rodalies funciona este martes "con razonable normalidad" según la oferta prevista

La disponibilidad de cerca de 150 autobuses para cubrir los trayectos afectados marca uno de los esfuerzos principales que se mantienen en el sistema ferroviario catalán este martes. Mientras tanto, los especialistas de Adif avanzan en las tareas de recuperación de la red, cuya infraestructura presenta cortes en distintos sectores. Según informó el medio, Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Cataluña, detalló que Rodalies opera "con razonable normalidad", manteniendo el esquema previsto la noche anterior y adaptando la oferta de transporte ante las circunstancias.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Renfe y referidas por el propio portavoz desde la Estación de Sants en Barcelona, la información sobre horarios de los trenes y alternativas de bus se actualiza en tiempo real en la página web de la empresa. "Algunos servicios de bus circulan con frecuencias y otros intentamos que vayan coordinados en el horario de los trenes", explicó Carmona. Desde la compañía puntualizan que pueden ocurrir "algún retraso puntual", aunque la finalidad es garantizar al máximo la regularidad del servicio.

El medio consignó que la Red de Rodalies modifica su funcionamiento dependiendo de los trabajos en las vías y la situación en cada línea. En la R1, el recorrido se realiza en tren entre L'Hospitalet de Llobregat y Arenys, mientras que el segmento Arenys-Maçanet-Massanes dispone de autobuses para el traslado de pasajeros. Tanto en la R2nord como en la R2sud, los convoyes mantienen sus trayectos habituales, en contraste con la R3, donde se suplanta el tren completamente por transporte por carretera.

Según publicó la fuente, la R4 opera con trenes entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia, y también en el tramo Martorell Central-Terrassa-Estació del Nord. No obstante, entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central y entre Terrassa-Estació del Nord y Manresa los usuarios recurren obligatoriamente al servicio de buses previsto. En cuanto a la R7, se implementó un plan con buses por las obras que afectan la zona de Montcada-Bifurcació. Para la R8, la ruta entre Martorell y Mollet Sant Fost solo está cubierta con autobuses, permitiendo que los viajeros enlacen después con la R2 Norte.

En el caso del corredor de la R11, los trenes mantienen operación de Barcelona Sants a Caldes de Malavella, pero el enlace hasta Portbou requiere utilizar el transporte vial dispuesto. La RG1 replica este modelo: de Barcelona a Arenys y de Maçanet a Arenys –vía la R11–, el servicio es ferroviario, pero de Arenys a Maçanet y de Caldes de Malavella a Portbou se cambia por alternativa en carretera.

El medio mencionó que la RL4 cubre el tramo Lleida-Cervera en tren, aunque de Cervera a Terrassa se recurre a buses. En las líneas R13 y R14, el trayecto ferroviario llega hasta Vinaixa; desde allí, los viajeros accederán a traslados por carretera hasta Sant Vicenç de Calders (R13) o Reus (R14). Para la R15, continuarán los trenes entre Reus y Barcelona, pero quienes necesiten cubrir la distancia de Reus a Móra la Nova-Riba-roja d’Ebre tendrán que utilizar los medios alternativos terrestres.

Las líneas R16, R17 y RT2 disponen de trenes en funcionamiento, informó la fuente, mientras que en la RT1 el itinerario solo está cubierto por transporte por carretera.

El portavoz de Renfe subrayó la intención de adaptar frecuencias y refuerzos para aliviar los efectos de los cortes en la red y minimizar las molestias de los viajeros. La coordinación entre los servicios ferroviarios y alternativos busca asegurar transbordos eficientes, aunque la normalización plena depende de la finalización de los trabajos de Adif en los tramos dañados. La información de horarios y rutas se centraliza en los canales oficiales de Renfe para brindar orientación clara ante los cambios.

El sistema Rodalies, de acuerdo con Renfe, mantendrá este operativo mientras prosigan las labores técnicas necesarias para reabrir todos los sectores afectados. La empresa insiste en que los retrasos puntuales y redistribución de servicios forman parte de la estrategia para acomodar a los usuarios sin interrumpir el conjunto de la operación ferroviaria catalana.