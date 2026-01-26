WhatsApp prepara una opción de suscripción sin publicidad, ante los anuncios en los estados y canales

Fragmentos del código de la versión beta 2.26.3.9 de WhatsApp para Android han revelado una futura suscripción que permitiría a los usuarios europeos y del Reino Unido eliminar la publicidad en Estados y Canales a cambio de una tarifa mensual. Según información analizada por Android Authority y WaBetaInfo, la empresa busca adecuarse a las regulaciones regionales y ofrecer más control a quienes utilizan la aplicación en estas zonas, ante la inminente llegada de anuncios comerciales en la plataforma, prevista para este mismo año en Europa.

El medio WaBetaInfo señaló que esta modalidad de suscripción ha surgido tras el anuncio realizado por Meta en junio del año anterior, cuando anticipó la introducción de anuncios en los Estados y Canales de WhatsApp. Este cambio tenía como objetivo promover la interacción directa entre usuarios y empresas en torno a productos y servicios ofrecidos por estas últimas. La compañía detalló, de acuerdo con la información publicada por WaBetaInfo, que la publicación de anuncios para los usuarios europeos se postergaría hasta el año 2026, decisión tomada en respuesta a las demandas de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda y a la necesidad de atender las preocupaciones relativas a la privacidad y manejo de información personal en la región.

En este contexto regulatorio, la nueva suscripción plantea una solución opcional para los usuarios que prefieran una experiencia sin la presencia de anuncios en las áreas mencionadas. Tal como reportó WaBetaInfo, el acceso a esta suscripción estaría habilitado desde la pestaña “Actualizaciones” de la aplicación, permitiendo a los usuarios gestionarla directamente. Una vez activada la modalidad, WhatsApp notificará la actualización del estado de la suscripción, señalando que puede requerir hasta quince minutos reflejar los cambios en la visualización de anuncios tanto en los Estados como en los Canales.

El medio Android Authority tuvo acceso a notificaciones internas que especifican los posibles precios del servicio. Según sus hallazgos, la suscripción arrancaría desde cuatro euros mensuales; otras líneas de código consultadas por Android Authority sugieren que el precio podría iniciar en un dólar mensual, lo que representa aproximadamente 0,84 euros. La diversidad de precios observados podría relacionarse con la segmentación por países o variaciones en la modalidad de pago según las pruebas internas ejecutadas por la empresa.

En otra notificación difundida por Android Authority, se señala: “Dado que recientemente has eliminado tu cuenta de WhatsApp del Centro de cuentas, el precio de tu suscripción sin anuncios en Status y canales ha disminuido. Revisa tu suscripción para aceptar el nuevo precio de %1$s/mes; o elige utilizar Status y canales de forma gratuita con anuncios”. Este mensaje indica que la tarifa podría variar en función de la configuración de la cuenta y confirma la modalidad voluntaria de este servicio, incluyendo la alternativa de seguir empleando los Estados y Canales sin costo, pero con exposición a publicidad.

En cuanto a mecanismos de control, las fuentes detallaron que la suscripción se podrá modificar o cancelar desde la propia tienda de aplicaciones Play Store. Además, Android Authority destacó que, según las notificaciones estudiadas, el requisito de la suscripción se suprime si el usuario realiza cambios en los parámetros de edad establecidos en la cuenta, aunque no se precisaron mayores detalles acerca de este ajuste.

Hasta la fecha, medios como WaBetaInfo han reportado que WhatsApp no ha desplegado aún la funcionalidad de anuncios en Estados y Canales para usuarios en España. La información relativa al funcionamiento final del sistema de anuncios, como la forma exacta de presentación o el coste definitivo de la suscripción, permanece pendiente de confirmación por parte de la compañía, aunque se prevé que la opción se implemente próximamente en los países europeos y el Reino Unido.

Meta, propietaria de WhatsApp, anunció a mediados del año pasado su intención de transformar ciertos elementos de la aplicación para facilitar la interacción comercial, defendiendo que la integración de anuncios responde a una estrategia global para monetizar la plataforma sin afectar el uso básico de la mensajería. La oferta de una suscripción sin publicidad se presenta como respuesta a requisitos normativos europeos y pretende brindar flexibilidad frente a los cambios en el modelo de negocio planteados por la multinacional.

Además de la gestión desde la pestaña de “Actualizaciones”, la comunicación enviada a los usuarios aclara que el procedimiento para cancelar la suscripción es manual, y recalca la posibilidad de experimentar un margen breve de tiempo antes de la desaparición efectiva de los anuncios luego de modificarse la suscripción, según describieron tanto WaBetaInfo como Android Authority.

El despliegue de esta función, aún en fase de desarrollo, aparece vinculado a la entrada de la publicidad en la plataforma y a la necesidad de cumplir con los marcos regulatorios estrictos estipulados por la Unión Europea y el Reino Unido, cuyo enfoque en la protección de datos ha obligado a Meta a establecer alternativas para aquellos usuarios que busquen un entorno libre de publicidad dentro del ecosistema de WhatsApp. WaBetaInfo y Android Authority coincidieron en que el acceso final a esta suscripción y la política de precios concretos se definirán en etapas posteriores y podrían ajustarse según la evolución de la normativa o las pruebas realizadas durante el periodo de lanzamiento.

Aunque la compañía aún no ha formalizado públicamente la existencia ni las condiciones definitivas de esta suscripción premium para eliminar anuncios, tanto la estructura detectada en la versión beta como las notificaciones internas a las que tuvieron acceso Android Authority y WaBetaInfo evidencian los planes avanzados de WhatsApp para implementarla en el corto plazo, centrando su lanzamiento inicial en Europa y el Reino Unido debido a las consideraciones regulatorias vigentes en estas regiones.