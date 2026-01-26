VÍDEO: La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de Pretti, tiroteado por agentes federales en Minnesota

El caso de Alex Pretti, enfermero fallecido por disparos de agentes federales, ha llamado la atención en Estados Unidos tras la reciente difusión de imágenes en redes sociales que muestran el momento en que Pretti fue tiroteado mientras al menos cuatro agentes intentaban reducirlo. El video no evidencia que el ciudadano hubiese extraído su arma durante la acción policial, a pesar de contar con licencia legal para portar armas en Minnesota, de acuerdo con el reporte de Europa Press.

Según informó Europa Press, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comunicó en rueda de prensa la apertura de una investigación oficial sobre los hechos, ocurridos en Minneapolis durante una operación antiinmigración el pasado fin de semana. Leavitt indicó que la Administración de Estados Unidos lleva a cabo una revisión completa del tiroteo y señaló que tanto el Departamento de Seguridad Nacional como el Buró Federal de Investigación (FBI) intervienen en las pesquisas. La funcionaria insistió en que el Ejecutivo responsabiliza a autoridades estatales y municipales de difundir información falsa y alentar la presencia de “agitadores de izquierda” en el marco de las operaciones federales.

Europa Press detalló que la actuación de los agentes federales y la reacción inicial del gobierno federal, que declinaba investigar la muerte de Pretti, han generado indignación entre la población local. Este suceso representa la segunda muerte de un ciudadano estadounidense en Minnesota a manos de agentes federales en menos de tres semanas.

A pesar de que las autoridades estatales y municipales han señalado su interés en esclarecer el caso, la jurisdicción sobre este tipo de hechos corresponde principalmente a agencias federales. Hasta ahora, sus voceros han sostenido que Pretti fue considerado responsable del desenlace al llevar un arma consigo, argumento que se enfrenta con la legalidad del porte y las imágenes difundidas.

La muerte de Alex Pretti se inscribe en una serie de incidentes recientes en Minnesota. Según publicó Europa Press, el pasado 7 de enero, Reneé Good falleció también por disparos de agentes federales. Además, se ha reportado la detención de un menor de cinco años durante otra intervención.

En este contexto, autoridades estatales y municipales han formulado peticiones públicas para el retiro de fuerzas federales adicionales, así como el cese de la denominada “ocupación” de sus territorios por parte del gobierno federal. Los representantes locales han manifestado preocupación por los métodos empleados durante las operaciones antiinmigración y el impacto de estas intervenciones en la comunidad.

El medio Europa Press subrayó que la presión pública y el despliegue de protestas han sido factores clave para que el Ejecutivo federal reconsidere su postura y decida iniciar una investigación formal sobre el proceder de sus agentes. La administración federal mantiene, sin embargo, una narrativa en la que atribuye la formación de malestar social a la manipulación informativa desde instancias estatales y municipales.

Las imágenes que registran el incidente permanecen disponibles a través de los canales audiovisuales de Europa Press, y han contribuido a incrementar el debate público respecto al papel de las fuerzas de seguridad federales, la transparencia en la actuación policial y la respuesta a situaciones en las que ciudadanos estadounidenses pierden la vida bajo custodia oficial.