Ubisoft recortará 200 empleos de su sede central como parte de su reorganización empresarial

El cierre de seis proyectos de desarrollo, entre ellos el esperado ‘remake’ de ‘Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo’, junto con la decisión de dedicar más tiempo de trabajo a siete títulos para garantizar que cumplan con estándares de calidad revisados, forman parte del nuevo rumbo estratégico adoptado por Ubisoft. De acuerdo con lo reportado por la propia compañía en un comunicado recogido por distintos medios de prensa, la empresa acaba de anunciar la puesta en marcha de un proceso de recorte de 200 puestos en su sede central en Francia, enmarcado en una transformación interna que busca apuntalar su sostenibilidad a largo plazo.

Según publicó Ubisoft, la medida de reducción de personal se abrirá bajo la modalidad de bajas voluntarias, afectando particularmente a las oficinas ubicadas en la sede principal cerca de París, donde laboran alrededor de 1.100 personas. En total, Ubisoft emplea a cerca de 17.000 trabajadores a escala global. El ajuste de plantilla se produce en paralelo a una reorganización de su modelo de operación, que también implica una revisión de las previsiones financieras para las próximas temporadas y una redefinición de los objetivos de ahorro. La empresa comunicó que mantiene negociaciones con los representantes sindicales para definir los términos de salida.

En el comunicado oficial citado por Ubisoft, Yves Guillemot, fundador y consejero delegado de la compañía, sostuvo que se trata de cambios fundamentales: “Estas medidas marcan un punto de inflexión decisivo para Ubisoft”, dijo, subrayando que la intención es construir una organización “más centrada, eficiente y sostenible”. Guillemot admitió que el impacto de esta transformación se sentirá de manera especial en los balances de los ejercicios fiscales 2026 y 2027, donde se anticipa una afectación significativa en la trayectoria financiera a corto plazo. No obstante, defendió que las reformas permitirán que Ubisoft se renueve y retome el crecimiento en el futuro.

El nuevo esquema operativo, programado para comenzar en abril, apunta a organizar la estructura de Ubisoft en torno a cinco “casas creativas”, que estarán respaldadas por una red encargada de proveer servicios compartidos, recursos para el desarrollo y una sede renovada, describió Ubisoft en su declaración. Bajo este modelo, la empresa abandonará seis juegos cuyo desarrollo fue cancelado tras una evaluación negativa en términos de calidad. Entre estos se encuentran, además del relanzamiento de ‘Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo’, cuatro títulos aún no presentados oficialmente, entre los que figuran tres nuevas propiedades intelectuales y un juego para dispositivos móviles.

Junto a la cancelación de proyectos, Ubisoft redirigirá mayores recursos y más tiempo al perfeccionamiento de siete juegos prioritarios, con la meta de maximizar la creación de valor bajo las nuevas exigencias de calidad, confirmaron los portavoces de la compañía en el comunicado divulgado y citado por varias agencias.

El paquete de ajuste no se limita al recorte de empleos y la cancelación de proyectos; Ubisoft acelerará además sus planes de reducción de costes. El objetivo declarado es dotar a la compañía de una estructura organizativa más ágil y alinear los gastos con la estrategia prioritaria. El medio detalló que está en análisis la posibilidad de desinvertir en algunos activos, como parte de este proceso de revisión. Dentro de las medidas de reestructuración ya aplicadas figura el cierre en enero del estudio de Halifax, en Canadá, y la clausura de otras instalaciones en Estocolmo, así como reestructuraciones previstas en Abu Dabi, RedLynx y Massive.

Ubisoft informó que espera completar antes de lo previsto su programa actual de ahorro: la meta es alcanzar al menos 100 millones de euros en reducción de costes fijos en relación con el ejercicio 2024-2025, anticipándose un año al calendario inicialmente planificado. A este recorte se sumará un nuevo objetivo de ahorro de 200 millones de euros adicionales durante los próximos dos ejercicios fiscales. Si ambas metas se cumplen, la reducción total de costes fijos desde el ejercicio 2022-2023 rondaría los 500 millones de euros, de acuerdo con datos proporcionados por la misma empresa.

En paralelo, Ubisoft revisó a la baja sus proyecciones para el año fiscal 2025/2026. Según reportó la empresa en el comunicado, ahora anticipa pérdidas antes del pago de intereses e impuestos (Ebit) de aproximadamente 1.000 millones de euros para ese periodo. La empresa detalló que esta cifra considera tanto una menor expectativa en reservas netas como el efecto de la reestructuración, que conllevará a una amortización cercana a los 650 millones de euros.

Al presentar este proceso como un “reinicio” de su actividad, Ubisoft plantea que la transformación busca asegurar la competitividad en un entorno de mercado desafiante, de acuerdo con las afirmaciones recogidas por distintas agencias. El objetivo es que la compañía logre recuperar un patrón de crecimiento estable a largo plazo, aunque la transición implique sacrificios inmediatos tanto en recursos financieros como humanos.