El Ibex 35 inicia la semana con un avance del 0,1% y consolida los 17.500 puntos

El incremento del precio del oro al contado, que superó este lunes los 5.000 dólares, marcó un punto relevante en la jornada financiera europea, según informó el medio que sirvió de fuente para esta nota. Este comportamiento del metal precioso, considerado tradicionalmente un refugio en tiempos de volatilidad, se atribuye a la debilidad de la moneda estadounidense y a la incertidumbre generada en torno a la política de la administración del presidente Donald Trump, de acuerdo con las mismas fuentes. En este contexto global, el Ibex 35 comenzó la semana con una leve subida del 0,13%, situándose cerca de los 17.566,6 puntos alrededor de las 09.00 horas, lo que le permitió mantenerse por encima del umbral psicológico de los 17.500 puntos.

Según detalló el medio especializado, la sesión de este lunes inauguró la semana con resultados mixtos en los principales mercados bursátiles europeos. Mientras el selectivo español lograba consolidarse en terreno positivo, los movimientos más destacados dentro del Ibex 35 correspondieron a Puig, con un avance del 1,37%, seguida de Colonial y Cellnex, que aumentaron 1,07% y 1,05%, respectivamente. Por el contrario, ArcelorMittal lideró las pérdidas con una caída del 1,09%, y Solaria retrocedió un 0,86%. En el panorama europeo más amplio, París inició la jornada con una disminución del 0,12%, mientras que Londres, Fráncfort y Milán reportaron ligeros incrementos de 0,21%, 0,11% y 0,1%, respectivamente.

El medio también consignó que los precios internacionales del petróleo registraban ligeros descensos en la apertura de los mercados. El barril de Brent, utilizado como referencia en Europa, bajaba 0,22%, cotizándose en 64,93 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, descendía 0,26% hasta los 60,91 dólares. El comportamiento a la baja del crudo se inscribió en una tendencia reciente de volatilidad motivada por factores macroeconómicos y la situación geopolítica internacional.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar alcanzó los 1,1845 dólares, según publicó la misma fuente, reflejando los efectos de la evolución del billete verde en medio de las tensiones políticas y económicas globales. Por su parte, el interés exigido al bono español a diez años descendió a 3,250%, un indicador relevante para medir la confianza de los inversores en la deuda soberana española y en la estabilidad económica del país.

El medio de referencia añadió que, en el plano doméstico, el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España programó para este lunes una reunión con los agentes sociales, en la que se abordarán las negociaciones para la próxima revisión y posible incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) que tendría efecto en 2026. Este encuentro representa un paso clave dentro del proceso de diálogo social, definiendo el marco retributivo de los próximos años, y se observa con atención tanto por las empresas como por los representantes sindicales.

La sesión reflejó, según consignó el medio, un entorno de incertidumbre mutifactorial donde los valores refugio como el oro ganan protagonismo frente a las variaciones en los mercados bursátiles y de materias primas. Con el Ibex 35 consolidando su nivel por encima de los 17.500 puntos y los mercados europeos mostrando signos divergentes, la atención también se desplazó a las variables energéticas y a la política económica y laboral interna, evidenciando las conexiones entre los distintos frentes económicos que confluyen en este inicio de semana.