Agencias

Brasil asume la representación diplomática de México en Perú tras la crisis por el asilo a Betssy Chávez

Guardar

El Estado de Brasil se encargará de la representación diplomática de México en Perú tras la ruptura de relaciones, en noviembre de 2025, después de que a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez --condenada a más de once años de prisión por intento de golpe de Estado-- se le diera asilo en la Embajada mexicana en Lima.

"A solicitud del Gobierno de México y con el consentimiento del Gobierno peruano, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en territorio peruano", ha informado la cartera de Exteriores de México en una nota.

Dicha representación incluye la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, donde se encuentra Chávez desde noviembre del año pasado, así como la residencia del jefe de misión, sus bienes y archivos.

El presidente de Perú, José Jerí, decidió romper relaciones diplomáticas con México, después de que acogiera en su Embajada en Lima quien fuera jefa de gobierno del expresidente Pedro Castillo, también condenado por intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, una medida "excesiva" a ojos de las autoridades mexicanas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Spitzer (Civitatis): "No está en nuestro horizonte una salida a bolsa; apostamos por un crecimiento sostenible"

La firma tecnológica española apuesta por incrementar su presencia en Latinoamérica, con un enfoque en rentabilidad, nuevas alianzas y soluciones digitales, mientras presenta una aplicación innovadora que utiliza inteligencia artificial para personalizar los viajes de sus clientes

Spitzer (Civitatis): "No está en

Spitzer (Civitatis): "No está en nuestro horizonte una salida a bolsa; apostamos por crecimiento sostenible"

La tecnológica española, que acaba de celebrar su aniversario número 18 y estrena CEO, apuesta por expandirse en Latinoamérica y reforzar alianzas mientras planea avanzar sin buscar nuevos accionistas en los mercados públicos

Spitzer (Civitatis): "No está en

El TPI confirma que Duterte está en condiciones para ser juzgado y reanudará el proceso el 23 de febrero

Los jueces responsables del caso señalan que el exmandatario filipino puede ejercer sus derechos procesales en el juicio, por lo que la audiencia clave por presuntos delitos cometidos durante su mandato fue programada para finales de febrero

El TPI confirma que Duterte

Sanidad y los sindicatos del Ámbito llegan a un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco

Tras más de dos décadas sin cambios, autoridades y representantes sindicales anuncian la firma de un marco normativo renovado, según la ministra Mónica García, quien destaca la complejidad del texto y las intensas negociaciones previas

Sanidad y los sindicatos del

Activistas despliegan muñecos hinchables de Trump y Putin para pedir a la UE no cambiar el gas ruso por el de EEUU

Greenpeace insta a los gobiernos europeos a priorizar fuentes renovables y alerta del riesgo de reemplazar un monopolio energético por otro similar, exigiendo evitar nuevas dependencias de líderes externos y rechazar acuerdos energéticos multimillonarios con Estados Unidos

Activistas despliegan muñecos hinchables de