Los rebeldes toman otro campo en el norte de Mali, tras supuesta retirada del Ejército

Bamako, 1 may (EFE).- El campo militar de la localidad de Tessalit, en el extremo norte de Mali, cayó en manos de los rebeldes independentistas, que el pasado sábado tomaron la importante ciudad norteña de Kidal en plena ofensiva coordinada con yihadistas contra la capital, Bamako, y varias localidades, informaron a EFE fuentes locales del norte de Mali.

Según las fuentes, la toma de Tessalit se produjo tras una supuesta retirada del Ejército maliense y sus aliados rusos del grupo paramilitar 'Africa Corps'.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte del Ejército maliense ni de los mercenarios rusos sobre la situación en Tessalit, un poblado estratégico en pleno desierto, cercano a la ruta que conecta el norte del país con Argelia, y que cuenta con un aeródromo próximo a un campo militar.

La toma de Tessalit se produce tras el control el pasado sábado de la ciudad norteña de Kidal por los combatientes del Frente de Liberación del Azawad (FLA), que pide la independencia de una amplia zona desértica en el norte del país, en plena ofensiva coordinada con los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, afiliado a Al Qaeda en el Sahel) que llevó ataques en la capital y otras localidades en las que fue asesinado el ministro maliense de Defensa, el general Sadio Camara. EFE

PUBLICIDAD