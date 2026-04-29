China halla yacimientos de petróleo con reservas estimadas de cien millones de toneladas

Pekín, 29 abr (EFE).- El Ministerio de Recursos Naturales de China informó este martes del descubrimiento de varios yacimientos de petróleo y gas de tamaño grande y mediano que contarían con reservas de crudo superiores a las 100 millones de toneladas.

En el marco de una nueva estrategia para impulsar la exploración mineral, un portavoz de la cartera presentó el hallazgo de 225 yacimientos en Tarim (noroeste), Ordos (norte) y la bahía de Bohai (noreste), recogieron medios locales.

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Desde el inicio de esta nueva ronda, el país ha dado prioridad al petróleo y al gas, con una inversión total cercana a los 450.000 millones de yuanes (unos 62.000 millones de dólares, 58.000 millones de euros), informó.

Entre los descubrimientos, se incluyen 13 yacimientos petrolíferos con reservas superiores a 100 millones de toneladas y 26 yacimientos de gas con reservas superiores a 100.000 millones de metros cúbicos.

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El Ministerio de Recursos Naturales destacó además los avances en exploración en profundidad, tanto en tierra como en el mar.

En el ámbito terrestre, el país desarrolló su primer pozo de exploración de hasta 10.000 metros de profundidad, denominado 'Deep Earth Tak 1', que ha permitido detectar petróleo a gran profundidad.

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En paralelo, en el ámbito marino, el yacimiento de gas en aguas ultraprofundas 'Deep Sea One' ha entrado en fase de producción, lo que, según las autoridades, sitúa al país entre los más avanzados del mundo en exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas.

El portavoz destacó los recursos de petróleo y gas como "cruciales" para la economía nacional, el bienestar de la población y la seguridad energética del país.

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El anuncio llega en medio de la tensión entre Estados Unidos e Israel con Irán, que llegó a encarecer los combustibles en China y obligó a las autoridades a intervenir temporalmente sobre los precios.

Este martes, la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh) llamó a "mejorar la seguridad energética y de los recursos" ante el impacto que esta escalada ha tenido en el alza de los precios del petróleo y el gas. EFE

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