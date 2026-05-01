Arteta, sobre una posible queja a la UEFA: "Lo veremos el lunes"

Londres, 1 may (EFE).- El español Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, aseguró que su prioridad es el partido contra el Fulham de este sábado y que pensarán en una posible queja a la UEFA sobre el arbitraje contra el Atlético el lunes.

Arteta fue muy crítico con el penalti que les pitaron en contra por mano de Ben White y sobre todo por el que les anuló el VAR después de una supuesta falta de David Hancko sobre Eberechi Eze.

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El técnico español fue preguntado este viernes en rueda de prensa sobre una posible queja ante la UEFA por el arbitraje de Danny Makkelie.

"No lo sé, no he hablado con ellos en estas últimas horas. Será algo en lo que pensemos el lunes. De momento, lo que toca es el Fulham", respondió Arteta, que ha tenido que cambiar el chip de la Champions a la Premier porque les quedan cuatro finales por delante para levantar este título.

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En el Arsenal reina una cierta sensación de injusticia por lo ocurrido en el Metropolitano y Arteta fue cuestionado sobre si esto va a servir como una motivación extra para lo que resta de temporada.

"Quizás, pero creo que tenemos suficiente gasolina en el tanque. Queremos ganar la Premier League y estamos exactamente dónde queríamos. Quedan cuatro partidos y vamos a por ello".

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"Lo que pasó la otra noche fue muy decepcionante, pero ahora toca ganar en casa", agregó el técnico español. EFE