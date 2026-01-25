Rodríguez Carballo apela al deber de las autoridades de esclarecer las causas de Adamuz y evitar "tragedias" similares

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha subrayado la "obligación" de las autoridades de esclarecer las causas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, así como de evitar que "tragedias" similares se repitan.

"Las familias tienen derechos y las autoridades la obligación de clarificar las causas de ese terrible accidente y de poner remedio para que tragedias así no se repitan", ha remarcado Rodríguez Carballo este domingo, en el marco de la misa que ha presidido en la Catedral de Badajoz por las víctimas de ese accidente en el que perdieron la vida al menos 45 personas.

En esa misma línea, recordando "con afecto" a los fallecidos en la referida colisión entre el tren 109-011 Iryo y el Alvia 2384, el arzobispo ha pedido que "se haga la luz sobre las causas" del accidente, al tiempo que ha reivindicado el derecho a poder viajar "con seguridad" para que los viajeros puedan "llegar felizmente" a sus destinos.

"La vida es un don sagrado que recibimos del Señor y por eso la hemos de custodiar como se custodia un verdadero tesoro", ha insistido llamando a "valorarla" y "defenderla siempre".

Durante esta homilía celebrada en el tercer domingo del tiempo ordinario, Rodríguez Carballo también ha apelado a la "obligación" de la ciudadanía de solidarizarse con quienes "sobreviven a la tragedia, pero tardarán mucho en cicatrizar el dolor por la pérdida" o lo vivido.

"España está de luto y nosotros queremos unirnos, como creyentes, a ese luto", ha manifestado el arzobispo invocando, finalmente, la "cercanía de Dios" para que los afectados sientan "la fuerza" para "salir adelante".