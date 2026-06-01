Vuelven a Galápagos diez iguanas halladas en equipaje de tailandeses que salían de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 31 may (EFE).- Diez iguanas de Galápagos encontradas en el equipaje de tres tailandeses detenidos en el aeropuerto de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, fueron devueltas a las islas, donde estarán bajo observación especializada hasta determinar si pueden volver a su hábitat, informó este domingo el Ministerio de Ambiente y Energía.

En total, fueron 12 las iguanas que tenían los extranjeros y que fueron rescatadas el pasado 19 de mayo, cuando pretendían viajar con ellas hacia Ámsterdam, Países Bajos, pero una falleció en el aeropuerto y otra días después del rescate.

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La Policía detuvo a los hombres por el presunto tráfico ilegal de los animales y posteriormente fueron enviados a prisión preventiva.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) solicitó la autorización para repatriar a las iguanas, lo que fue avalado por la Fiscalía, que también dispuso el traslado de un equipo de investigación para la realización de pericias técnicas especializadas.

Se tratan de iguanas marinas de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus), especie endémica del archipiélago incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), que otorga el más alto nivel de protección internacional.

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"Las diez que sobrevivieron han permanecido bajo manejo veterinario especializado, donde los equipos técnicos de la DPNG ejecutaron un seguimiento permanente, controles clínicos y medidas de bioseguridad", señaló la cartera de Estado en un comunicado.

Además, se les tomó muestras biológicas para identificar posibles virus, bacterias o patógenos que puedan representar riesgos para las poblaciones silvestres de Galápagos.

Paralelamente, la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) analizará genéticamente las muestras sanguíneas de las iguanas para identificar la isla de origen de cada una.

Tras llegar a las islas, ingresaron a una cuarentena en un área controlada del archipiélago, donde continuarán bajo observación especializada por entre 15 y 20 días, periodo en el que se mantendrán controles sanitarios y un monitoreo permanente hasta contar con los resultados definitivos de laboratorio y determinar técnicamente la viabilidad de su liberación a su hábitat natural.

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El archipiélago, formado por 13 islas, se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 está declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Natural de la humanidad.

Por su alta biodiversidad, está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies. EFE