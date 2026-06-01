Centrista Fajardo dice que su millón de votos será "importante" para elección en Colombia

Bogotá, 31 may (EFE).- El candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró este domingo que el millón de votos que obtuvo en la primera vuelta es "importante" para definir la contienda entre el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta en Colombia, que se votará el próximo 21 de junio.

"Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho", dijo Fajardo en Bogotá tras conocer los resultados de la jornada.

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Fajardo, quien obtuvo este domingo 1.006.870 votos - equivalentes al 4,25 % del total de sufragios - había anunciado recientemente que esta sería su última elección como candidato a la Presidencia de Colombia, sellando así el fin de su carrera política, tras no pasar a segunda vuelta, tal como ocurrió en las elecciones de 2018 y 2022.

El candidato de centro aceptó los resultados y reconoció el triunfo de De la Espriella, que obtuvo 10.3 millones de votos y que disputará la Presidencia el próximo 21 de junio con el senador Cepeda que logró más de 9,6 millones.

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El docente y matemático, de 69 años, tiene una trayectoria política de más de dos décadas marcada por la defensa de una propuesta de centro, "alejada de los extremos" ideológicos y enfocada en la educación y la lucha contra la corrupción.

En 2010 dio el salto a la política nacional como compañero de fórmula de Antanas Mockus en la denominada 'ola verde', un movimiento ciudadano que movilizó especialmente a jóvenes y sectores urbanos y que alcanzó más de 3,5 millones de votos en la primera vuelta presidencial de ese año.

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Posteriormente fue gobernador del departamento de Antioquia entre 2012 y 2015. El punto más alto de su carrera electoral llegó en las presidenciales de 2018, cuando obtuvo 4.602.916 votos, equivalentes al 23,73 % del total, y quedó a menos de 250.000 sufragios de disputar la segunda vuelta. EFE

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