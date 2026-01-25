El jefe de la Patrulla Fronteriza asegura que los agentes son las víctimas en la muerte de Pretti en Minnesota

Durante una concentración de vigilia nocturna en Minneapolis en homenaje a Alex Pretti, testigos relataron circunstancias que podrían contradecir la versión oficial sobre su muerte. Según consignó el medio Europa Press, dos personas presentes en el lugar aseguraron que Pretti estaba auxiliando a una mujer herida cuando recibió los disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza, y no portaba un arma en la mano, como sostienen las autoridades federales. Uno de ellos señaló que Pretti “solo estaba ayudando” y que “se acercó a los agentes con una cámara”. La noticia principal gira en torno a la defensa realizada por el comandante Gregory Bovino, responsable de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, quien en declaraciones recogidas por CNN, sostuvo que los miembros de su unidad son las “víctimas” del operativo en el que falleció Pretti.

El comandante Bovino defendió el accionar de sus subordinados y justificó el uso de la fuerza letal señalando que el enfermero, que perdió la vida el sábado durante una intervención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de Minneapolis, habría llevado un arma semiautomática y atacado a los agentes. Europa Press informó que, según la versión de Bovino, en cuanto los efectivos constataron la presencia de un arma, se dio la situación que derivó en los disparos. El comandante añadió: “Hemos escuchado a un agente decir ‘arma, arma, arma’, así que en algún momento supieron que había un arma”. Además, cuestionó las motivaciones de Pretti: “¿Por qué traerías un arma y atacarías a un agente federal si no tuvieras intención de hacer daño, retrasar u obstruir a ese agente federal con un arma?”, manifestando su postura sobre el significado de poseer un arma en el contexto del operativo.

Pese a la gravedad del evento, Bovino precisó que los agentes implicados no han sido apartados completamente de sus funciones y que “probablemente serán trasladados a funciones administrativas en otro lugar”. El comandante declinó responder si más de un agente había abierto fuego contra Pretti y sostuvo que ese extremo está bajo investigación. “No voy a especular sobre cuántos disparos hubo o sobre el tipo porque no lo sé”, indicó a CNN, según reportó Europa Press.

Los relatos de los testigos, publicados por Europa Press, ofrecen puntos de vista distintos a los difundidos por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Un pediatra residente próximo a la escena del hecho se acercó inmediatamente tras los disparos, se ofreció a asistir al herido y denunció que los agentes federales no le permitieron actuar en un primer momento. El médico declaró que los agentes no revisaron el pulso de Pretti ni comenzaron maniobras de reanimación cardiorrespiratoria. Añadió que observó cómo los integrantes del ICE “parecían estar contando las heridas de bala que tenían” en vez de ofrecer auxilio inmediato. Tiempo después, cuando se le autorizó acercarse, constató tres heridas de bala en la espalda, otra en la parte superior izquierda del pecho y una más posible en el cuello. El pediatra comunicó que Pretti ya no tenía pulso y procedió a realizar maniobras de emergencia hasta la llegada de los equipos médicos.

El incidente sigue generando protestas por parte de la ciudadanía. Europa Press informó que, durante la última noche, miles de personas participaron en vigilias en diferentes barrios de Minneapolis como manifestación de duelo y reclamo ante la muerte de Pretti. No se registraron detenciones. En lo práctico, las fuerzas de la Guardia Nacional se retiraron de la escena del tiroteo y se restablecieron los servicios de tránsito.

El clima de tensión social tras el fallecimiento de Pretti, el cual se suma a otros episodios recientes —como la muerte de Reneé Good a manos de agentes federales el pasado 7 de enero y la posterior detención de un menor de cinco años—, movilizó a autoridades locales y estatales a pedir la retirada de las fuerzas federales adicionales de la ciudad. Diversos funcionarios catalogaron como una “ocupación” la presencia prolongada de estas unidades, según reportó Europa Press.

A nivel institucional, el sector empresarial de Minneapolis también expresó su preocupación ante la escalada de violencia y la polarización social. Más de 60 directivos de grandes corporaciones, entre ellas Target, General Mills, UnitedHealth Group y 3M, firmaron una declaración donde solicitaron a las autoridades municipales, estatales y federales colaborar de manera conjunta para reducir la tensión y buscar soluciones. La carta, publicada por la Cámara de Comercio de Minnesota y difundida por Europa Press, remarca la necesidad de “desescalada inmediata de la tensión” y señala que los firmantes han intervenido en gestiones privadas en aras de lograr avances.

Las investigaciones en torno a las circunstancias de la muerte de Pretti continúan en el ámbito judicial. Europa Press consignó que la demanda presentada para restablecer limitaciones a la actuación de ICE recoge también los testimonios de testigos directos de los hechos. En estos relatos, la figura de Pretti aparece como un ciudadano que tenía licencia de armas y que, previo al operativo, asistía a una mujer herida, sugiriendo que sus acciones no representaban una amenaza directa para los agentes federales, contradiciendo la versión oficial ampliamente divulgada.

Por su parte, el gobierno federal considera que la portación de un arma por parte de Pretti, aunque estuviera debidamente habilitado, legitimó la reacción defensiva de los efectivos encargados del operativo, destacó Europa Press. La controversia sobre los protocolos seguidos durante intervenciones migratorias, así como el papel de las fuerzas federales en contextos civiles, ha centrado el debate público en torno a la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

A la espera de mayores precisiones de la investigación y con la presión social en aumento, los funcionarios locales y estatales siguen reclamando el fin de las operaciones federales ampliadas mientras colectivos ciudadanos y familiares de las víctimas exigen reformas profundas y transparencia en los procedimientos de las agencias involucradas.