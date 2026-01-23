Laura Casabé dirige 'La Virgen de la tosquera': "Las crisis económicas son un problema endémico de Argentina"

Laura Casabé destaca una profunda fractura social en Argentina, marcada por el auge del individualismo y la descomposición de la clase media, un fenómeno que, según sus palabras a Europa Press, diferencia el momento actual de la crisis de 2001, aunque comparten una sensación persistente de incertidumbre. La noticia principal gira en torno al estreno este viernes 23 de enero de “La Virgen de la Tosquera”, su último largometraje de terror, que busca reflejar la violencia y el clima de falta de certezas característicos de las épocas de crisis en el país.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, la cineasta argentina sostiene que las crisis económicas constituyen un problema endémico en Argentina y plantea que, pese al paso de los años, ciertos elementos del presente remiten al estallido de 2001, cuando el país atravesó un colapso económico y social. Casabé sostiene que, en la actualidad, persiste “una previa al 2001, el final del menemismo”, donde políticas neoliberales contribuyen a la concentración de riqueza. Señala que “ricos haciéndose muy ricos por las políticas neoliberales de Milei, con la paradoja de un sector de mucha pobreza sosteniéndose con planes sociales”, es una de las realidades que configuran el escenario social argentino.

Según las declaraciones recogidas por Europa Press, la directora resalta que el sentimiento de desamparo y vulnerabilidad, sobre todo entre los jóvenes, se explica por la falta de horizonte ante un futuro incierto, un estado anímico que encuentra eco en aquella época en la que numerosas familias perdieron de golpe todos sus ahorros. No obstante, subraya que la actualidad presenta una diferencia notable: la aparición y el fortalecimiento del individualismo y una ruptura social más pronunciada, pese a que la clase media experimenta un proceso de descomposición semejante al de comienzos de siglo.

El medio Europa Press puntualizó que “La Virgen de la Tosquera” adapta relatos de Mariana Enríquez, en particular los cuentos “El carrito” y el libro homónimo, ambos incluidos en la colección “Los peligros de fumar en la cama”. Casabé define a Enríquez como una autora muy respetada y apreciada, relevando el carácter universal del concepto que atraviesa la película, aunque aclara que contiene una impronta identificable con la realidad argentina.

Según consignó Europa Press, al abordar la obra de Enríquez, Casabé menciona la forma franca y abierta en la que la autora trata el deseo y la sexualidad femenina, libre de prejuicios relacionados con la toxicidad, la posesividad o los celos. Explica que esta perspectiva halló eco en el guion y en la forma visceral del relato cinematográfico, el cual contiene además componentes autobiográficos. La cineasta comenta: “Es absolutamente mi vivencia de la adolescencia”, subrayando que este proyecto representa lo más personal de su trayectoria hasta el momento.

Sobre el recibimiento de la película en Argentina, Europa Press reportó que “La Virgen de la Tosquera” reunió a 10.000 espectadores en su primera semana en cines y ha logrado sumar nuevas salas y horarios, cifras que la directora califica de muy positivas considerando que se trata de una obra independiente cuyo crecimiento se apoya fundamentalmente en el boca a boca.

En las declaraciones reproducidas por Europa Press, Casabé reivindica el género de terror como una vía para explorar la precariedad, la violencia y las fracturas sociales y emocionales en América Latina. Defiende que el terror resulta “un género sumamente político que permite abordar cuestiones sociales muy profundas”, y asegura que renuncia a la romantización de la miseria, prefiriendo una mirada directa sobre los conflictos estructurales.

El largometraje se estrena bajo este contexto social y con una mirada puesta en los problemas estructurales del país, dialogando tanto con el presente como con los fantasmas del pasado reciente. Conforme informa Europa Press, Laura Casabé y su coguionista Benjamín Naishtat logran plasmar en la pantalla una visión que amalgama recuerdos personales con la observación crítica de las realidades argentinas actuales, encarnando las preocupaciones de una generación que enfrenta, una vez más, las incertidumbres propias de los ciclos de crisis recurrentes.