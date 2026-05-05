El maestro Andris Nelsons recibe el título de miembro honorario de la Filarmónica de Viena

Viena, 5 may (EFE).- La Filarmónica de Viena anunció este martes que ha otorgado el título de miembro honorario al director letón Andris Nelsons, con quien colabora estrechamente desde hace quince años y que ha dirigido el Concierto de la Noche de Verano en dos ocasiones y el Concierto de Año Nuevo en 2020.

Además de dirigir regularmente a la orquesta en su sede del Musikverein de Viena, Nelsons también la acompaña regularmente en el Festival de Salzburgo y en giras por Estados Unidos, Europa y Asia.

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"Es uno de los directores que ha forjado una relación especialmente cercana con la orquesta en los últimos años", señaló el presidente de la institución, Daniel Froschauer, en un comunicado.

Tras dirigir la grabación de todas las sinfonías de Beethoven con la Filarmónica de Viena en 2019, Nelsons tiene previsto lanzar en octubre de 2026 un disco con todas las sinfonías de Mahler.

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Con este nombramiento, Nelsons se une a una selecta lista de miembros honorarios de la orquesta, entre los que figuran Zubin Mehta, Christian Thielemann o Franz Welser-Möst.

El reconocimiento llega después de que el pasado marzo la Boston Symphony Orchestra, que Nelsons dirige desde hace doce años, anunciara la rescisión de su contrato alegando "profundas diferencias en la visión de futuro".

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El maestro, que en una carta a los músicos admitió que la decisión "no era la que esperaba ni deseaba", permanecerá al frente de esa orquesta hasta el verano de 2027. EFE