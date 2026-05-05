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Sheinbaum carga contra reivindicación de Hernán Cortés en plena visita de Ayuso a México

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Ciudad de México, 5 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arremetió este martes contra quienes buscan reivindicar la conquista española y la figura de Hernán Cortés, al advertir que "están destinados a la derrota", en un contexto marcado por la visita a este país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"A quienes reviven la conquista como salvación les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota", afirmó la mandataria durante su discurso en la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo en el central estado de Puebla.

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Las declaraciones se producen un día después de que Díaz Ayuso participara en un acto en la capital mexicana en el que se rindió homenaje a figuras como Cortés y la reina Isabel la Católica, defendiendo la conquista y el "mestizaje" como elementos positivos de la historia compartida entre España y México. EFE

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EFE

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