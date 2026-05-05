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Jay Wheeler celebrará el lanzamiento de su próximo álbum con un evento especial

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San Juan, 5 may (EFE).- El artista puertorriqueño Jay Wheeler celebrará el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, 'La Voz Favorita', con un evento especial el próximo 29 de mayo en el emblemático Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

El evento contará con presentaciones en vivo de Jay Wheeler, incluyendo el estreno de temas del nuevo álbum, según el comunicado de sus representantes.

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La noche también incluirá un segmento de comedia stand-up y será transmitida en vivo a través de la plataforma Kick.

Además, los fans podrán disfrutar de una edición en vivo de su podcast 'RandomChat' y un segmento especial de la serie 'Cooking with Wheelers', junto a su esposa, Zhamira Zambrano.

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Los boletos para la fiesta de lanzamiento de 'La Voz Favorita' saldrán a la venta este jueves, 7 de mayo.

El estreno del sencillo principal del álbum, 'De Lejitos', debutó en el Top 3 del ranking global de YouTube y alcanzó el número 1 en Spotify España y Apple Music en Puerto Rico. EFE

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