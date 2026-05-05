Haier refuerza su apuesta por el deporte, la innovación y la solidaridad en el Mutua Madrid Open

Haier, líder mundial en la venta de grandes electrodomésticos, ha reforzado su apuesta por el deporte en el reciente Mutua Madrid Open, disputado hasta el 3 de mayo en la Caja Mágica de la capital de España, y ha acercado sus innovaciones al público a través de experiencias y acciones junto a la Fundación Pequeño Deseo.

Bajo su posicionamiento de jugar con los número 1 dentro y fuera de la pista, la compañía ha convertido su presencia en el torneo madrileño en una plataforma de conexión con el consumidor, combinando innovación, experiencia, entretenimiento y compromiso social.

PUBLICIDAD

Durante la celebración del Mutua Madrid Open, el stand de Haier se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro para miles de asistentes, que han podido descubrir las soluciones más avanzadas de la marca para el hogar en un entorno experiencial y alineado con los valores de la alta competición: rendimiento, precisión, diseño e innovación.

La gran novedad de esta edición ha sido el estreno del Haier Precision Challenge, una activación propia de la marca que ha debutado este año tanto en el Mutua Madrid Open como en el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó de Barcelona.

PUBLICIDAD

El reto, abierto a todos los asistentes, invitaba a poner a prueba la puntería con tres lanzamientos de precisión, en una dinámica que conectaba directamente con uno de los atributos más reconocibles tanto del tenis como de la propia marca: la precisión como clave del rendimiento.

Cada acierto tenía además una doble recompensa: por un lado, premios directos para los participantes y, por otro, una donación solidaria a una importante fundación relacionada con el tenis, sumando así una dimensión social a la experiencia.

PUBLICIDAD

PARTICIPANTES DE LUJO: IVANOVIC, ENEKO Y TORRES

Con más de 1.400 participantes registrados entre Madrid y Barcelona, el Haier Precision Challenge se ha consolidado como una de las activaciones más atractivas y diferenciales de ambos torneos. La iniciativa ha contado además con la participación de figuras reconocidas como Ana Ivanovic, extenista internacional y embajadora de Haier; Eneko Fernández, también embajador de la marca; y Miguel Torres, embajador de LaLiga.

PUBLICIDAD

La capacidad de Haier para trasladar los valores del deporte a otros territorios también ha quedado patente en una de las acciones más llamativas del torneo. El reconocido pastelero David Pallás ha sorprendido a los asistentes con una réplica del trofeo del Mutua Madrid Open elaborada íntegramente en chocolate, creada exclusivamente con electrodomésticos Haier.

"La precisión es tan esencial en pastelería como en el tenis. Contar con electrodomésticos fiables y de alto rendimiento ha sido clave para conseguir este reto creativo", afirmó David Pallás.

PUBLICIDAD

La vocación social de Haier también ha estado presente en esta edición del Mutua Madrid Open a través de su colaboración con la Fundación Pequeño Deseo. Gracias a esta iniciativa, niños con enfermedades graves, acompañados de sus familias, han podido disfrutar de una jornada muy especial en el torneo, viviendo la experiencia desde los palcos VIP y acercándose al universo del tenis de una forma única.

Esta acción ha reforzado la voluntad de Haier de vincular su presencia en grandes eventos a experiencias con impacto real, demostrando que el patrocinio también puede ser una herramienta para emocionar, acompañar y transformar.

PUBLICIDAD

DE LA CAJA MÁGICA AL CENTRO DE MADRID

La activación de Haier en torno al Mutua Madrid Open no se ha limitado a la Caja Mágica. Con el objetivo de extender la experiencia más allá del torneo y seguir amplificando su conexión con el público, la marca ha llevado también el espíritu del campeonato al corazón de Madrid con un stand en El Corte Inglés de Callao.

PUBLICIDAD

En ese centro comercial clientes y visitantes han podido participar en juegos, sorteos y dinámicas inspiradas en el torneo, una extensión natural de la estrategia de Haier para llevar la emoción del tenis y su universo de innovación a nuevos espacios de contacto con el consumidor.

"Con este conjunto de acciones, Haier confirma que su estrategia en patrocinio deportivo se basa en activar, conectar y aportar valor. Su paso por el Mutua Madrid Open demuestra que, cuando una marca trabaja su presencia desde la innovación, la experiencia y el propósito, el patrocinio deja de ser un soporte para convertirse en una herramienta real de posicionamiento, diferenciación y vínculo con la audiencia", concluye la marca en una nota de prensa.

PUBLICIDAD