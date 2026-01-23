El PSOE critica "la demagogia y las mentiras" de Buruaga a los ganaderos de Cantabria con Mercosur

Ainoa Quiñones, portavoz del PSOE en Cantabria, señaló la aprobación de una adenda en el convenio con el Hospital Santa Clotilde de Santander que garantiza el 99% de los fondos comprometidos por el Ejecutivo regional, incluso si no se cumplen los objetivos pactados. A partir de este hecho, denunció que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga impulsa medidas que, a juicio del PSOE, favorecen una política de privatización dentro del sistema de salud pública de Cantabria. Quiñones, en conferencia de prensa, vinculó estas decisiones con una tendencia hacia lo que catalogó como “cambio de derechos por negocios” dentro de la administración autonómica y cuestionó la transparencia de los procedimientos que se están desarrollando. Según informó el medio fuente, la portavoz socialista advirtió sobre un daño al sistema sanitario público y criticó la inclusión de convenios con entidades privadas en la legislación autonómica a través de leyes de acompañamiento.

De acuerdo con lo publicado, Quiñones responsabilizó al gobierno regional presidido por Buruaga y al Partido Popular (PP) de actuar con incoherencia respecto al acuerdo europeo con Mercosur y de no dar respuesta a las demandas urgentes de los ganaderos de la comunidad. La representante del PSOE afirmó que la presidenta regional defiende posturas contradictorias, argumentando en público una posición crítica sobre el acuerdo con Mercosur, mientras que, según sus declaraciones, el Partido Popular a nivel europeo ha liderado la negociación y promoción de dicho convenio. “La presidenta dice que acuerdo con Mercosur sí pero no así, cuando es su partido, el PP europeo, el que ha liderado este acuerdo a través de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la comisaria del PP europeo de Agricultura y los eurodiputados del PP español”, manifestó Quiñones durante su intervención ante la prensa, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio.

La portavoz socialista recalcó que el acuerdo con Mercosur ha contado con numerosas observaciones y reservas por parte del Gobierno de España y del ministro Luis Planas, quienes, según citó, realizaron diversas propuestas para modificar el texto y proteger los intereses de los productores españoles. En ese contexto, la representante del PSOE cuestionó la presencia de la presidenta Buruaga, junto a las consejeras Isabel Urrutia y María Jesús Susinos, en la reciente manifestación de ganaderos en contra del acuerdo. Sostuvo que, mientras en Cantabria se escenifican protestas, el grupo político al que pertenecen las máximas autoridades autonómicas defiende activamente en Europa el convenio comercial que los ganaderos rechazan.

En relación a las dificultades del sector primario cántabro, Quiñones subrayó, según consignó la fuente, que el Ejecutivo regional del PP no ha actualizado la tabla de indemnizaciones a los ganaderos por daños, a pesar de las reiteradas demandas desde marzo de 2025. La portavoz denunció que, durante ese periodo, la administración solo ha ofrecido “largas y excusas”, pero no soluciones concretas a un colectivo afectado por los cambios en la política agraria y las consecuencias del acuerdo con Mercosur. Criticó la falta de respuesta efectiva por parte del Gobierno autonómico a las necesidades del sector y exigió medidas que garanticen la estabilidad y la viabilidad económica de los productores locales.

Al abordar la gestión sanitaria, Quiñones insistió en que las decisiones del gabinete encabezado por Buruaga conducen al debilitamiento de la red pública y al fortalecimiento de intereses privados. Se refirió a la publicación, en el Boletín Oficial de Cantabria del 16 de enero, del convenio singular de vinculación del Hospital Santa Clotilde con el Servicio Cántabro de Salud. Según detalló el medio, la portavoz del PSOE criticó las fórmulas empleadas, como la incorporación de convenios singulares en la Ley de acompañamiento de 2024 y la ausencia de concursos públicos, lo que a su juicio significa adjudicaciones “a dedo” y favorecimiento de determinados operadores sanitarios privados sin competencia abierta.

Respecto a este tema, Quiñones se preguntó: “¿A qué están jugando con la salud de todos y de todas?”. Expresó que, bajo el actual esquema, existen riesgos de expansión de la privatización en servicios hasta ahora dependientes plenamente de la administración pública. Igualmente, afirmó que el PSOE mantiene su oposición a lo que describió como “abuso y pelotazo” orientado al hospital privado, asegurando la presencia de los socialistas “siempre enfrente de la privatización de la sanidad pública”.

En el conjunto de la intervención, la dirigente socialista transmitió que Cantabria necesita un gobierno que provea transparencia y soluciones reales, no solo promesas. Sostuvo que las actuaciones del Ejecutivo regional restan credibilidad a quienes encabezan el actual gabinete y reclamó mayor coherencia en la defensa de los intereses de sectores económicos estratégicos, como la ganadería, y en la protección de un sistema sanitario público equitativo y universal.