Redadas en Alemania contra 36 presuntos neonazis por pertenencia a organización criminal

Berlín, 6 may (EFE).- Más de 600 policías llevan a cabo este miércoles registros en alrededor de cincuenta inmuebles en casi toda Alemania contra un total de 36 presuntos neonazis por pertenencia a organización criminal, según informó la Fiscalía Federal General.

Los registros afectan a presuntos miembros destacados de las organizaciones criminales de extrema derecha "Jung & Stark" (Jóvenes & Fuertes) y "Deutsche Jugend Voran"/"Neue Deutsche Welle" (Juventud Alemana Al Frente/Nueva Ola Alemana).

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Se están produciendo en Berlín y en varias ciudades de Baviera, Brandeburgo, Hesse, Mecklemburgo-Antepomerania, Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sarre, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Schleswig-Holstein, precisa el comunicado.

Los sospechosos están acusados de pertenencia a una organización criminal y, en la mayoría de los casos, de desempeñarse como cabecillas en la banda, mientras ocho de ellos están siendo investigados también por lesiones físicas.

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"Jung & Stark" (JS) y "Deutsche Jugend Voran" (DJV), que también actúa en ocasiones bajo el nombre de "Neue Deutsche Welle" (NDW), existen desde mediados de 2024, están organizadas a nivel federal y cuentan con grupos regionales en los estados federados.

Sus miembros se relacionan tanto a través de las redes sociales como mediante reuniones periódicas y en sus contactos se incita a cometer actos violentos contra personas de enemigos políticos y contra supuestos pedófilos.

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Algunos de los acusados supuestamente agredieron a miembros del espectro de la izquierda o a personas a las que consideraban pedófilas, y en cada caso, las víctimas fueron golpeadas por varios agresores y sufrieron lesiones de cierta gravedad.

Durante el operativo policial no se han producido detenciones.

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Los registros, ordenados por la Fiscalía Federal en virtud de resoluciones del juez de instrucción del Tribunal Supremo, tienen por objeto aclarar los indicios de sospecha existentes. EFE